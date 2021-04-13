Эндокринные нарушения – распространенная проблема, которая провоцирует интенсивные ПМС, чрезмерную усталость, болезненные спазмы при менструации. С подобными симптомами сталкиваются 8 из 10 женщин, однако большинство из них даже не подозревают о наличии проблемы.

Большинству из нас кажется, что гормоны – настолько сложная тема, что даже нет смысла начинать ее изучение. Впрочем, интерес к научным статьям в комплексе со своевременными консультациями в эндокринологов, способны вовремя предотвратить развитие осложнений, например, потерю волос, резкие изменения веса или трудности с зачатием ребенка.

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Врачи могут назначить диетотерапию, гормональную терапию или оперативное вмешательство. Однако самой распространенной методикой лечения считается прием витаминов.

Как восстановить гормональный баланс / Фото Pexels

Собрали 11 самых действенных трав и добавок, которые помогут наладить гормональный баланс

Витамин С

Сара Готфрид, автор книги "The Hormone Cure", отмечает, что витамин С эффективен для устранения наиболее распространенных гормональных дисбалансов. Кроме этого, витамин С используется для уменьшения симптомов депрессии, повышения иммунитета и активной выработки гормонов.

Если у вас обнаружено истощение надпочечников или иной гормональный дисбаланс, провоцирующий повышенную тревожность и перепады настроения, прием витамина С поможет стабилизировать ваше эмоциональное состояние.

Глутатион

Это один из важнейших антиоксидантов, который отвечает за каждый клеточный процесс в организме. Глутатион поддерживает детоксикационные органы, защищая их от воспаления и накопления токсинов. Без него тело не сможет эффективно выводить ядовитые вещества, в результате чего пострадает иммунная система.

Проблема практически всех добавок глутатиона заключается в том, что они не усваиваются при пероральном применении. Существует вариант вводить вещество с помощью инъекций, однако такая терапия должна назначаться исключительно врачом и проходить под его наблюдением.

Солодка

Это растение считается опорой надпочечников, которая нередко назначается для восстановления их функций, а также для повышения уровня кортизола и устранения других гормональных дисбалансов.

Солодка имитирует действие кортизола, подобно тому, как эстрогенные растения, например лаванда, могут имитировать эстроген. Если вы столкнулись с усталостью надпочечников, попробуйте дополнить терапию корнем солодки. Чтобы не навредить работе кишечника, начинать терапию следует с низких доз и делать длительные перерывы между курсами лечения.

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Расторопша



Какие травы помогают восстановить гормональный баланс / Фото Pexels

Одна из многих функций печени – это вывод излишнего количества гормонов. Если печень перегружена другими токсинами, эта функция может замедлиться. Иногда именно это провоцирует гормональные проблемы, такие как избыток эстрогена.

Расторопша помогает печени. Если вы измельчите ее семян и добавите в утренние каши, сок или йогурт, уже через некоторое время заметите не только внутренние, но и внешние улучшения: у вас выровняется тон кожи, исчезнут угри и увеличится энергичность.

Масло борщевика

Известное большой концентрацией гамма-линоленовой кислоты (GLA), это растение является подарком для тех, кто страдает от гормонального дисбаланса. Масло борщевика помогает стимулировать работу надпочечников, бороться с выпадением волос и кровоточивостью десен.

Считается, что лучше всего чередовать масло борщевика с добавками омега-3.

Магний

Магний отвечает за более 300 процессов в организме, в то же время это наиболее дефицитный минерал в нашем организме.

Он помогает регулировать уровень холестерина, кортизола, адреналина, контролирует выработку инсулина и снижает тягу к кофе и сладостям, улучшает сон, уменьшая тревожность. Для оптимального усвоения, магний лучше принимать на ночь.

Витамины группы B



Сочетайте терапию с приемом добавок омега-3 / Фото Pexels

Беспокойство, нервозность и бессонница – все это может быть признаками дефицита витаминов группы В. Кроме этого прием этих витаминов помогает улучшить производство кортизола и повысить настроение.

Ашваганда

Если вы чувствуете депрессию, неконтролируемые перепады настроения и обострение ПМС, вам стоит пройти тест на гормоны и проверить состояние нервной системы.

Пока вы ожидаете результатов, можно испытать средства на основе ашвагандхы. Растение известно своим антистрессовым эффектом и содержанием успокаивающих адаптогенов, которые используются при тревожных расстройствах, бессоннице, легкой форме обсессивно-компульсивного расстройства.

Витекс

Витекс обыкновенный издавна использовался в народной медицине. Сегодня его использование не массовое, а зря. Витекс регулирует уровни эстрогена и прогестерона. Хотя это еще не полностью исследовано, ученые сходят во мнении, что витекс адаптируется к вашему организму, налаживая только необходимые процессы и не наносит вреда другим органам.

Зверобой



Какие травы помогают восстановить гормональный баланс / Фото Pexels

Это растение работает, как антидепрессант и легкое обезболивающее. Вы можете заваривать чай с засушенного растения, а также приобрести капсулы или настойку.

Зверобой помогает снять приливы, депрессию, связанную с дисбалансом гормонов и улучшить либидо. Врачи рекомендуют принимать не более 300 миллиграммов зверобоя и быть осторожным, если вы принимаете другие антидепрессанты.

Черный кохош

Это трава используется во время менопаузы для снятия приливов, ночного потоотделения и других неприятных симптомов, которые свидетельствуют о низком уровне эстрогена. Кроме того, его применяют для облегчения менструальных болей.

Все добавки и травы могут оказаться неэффективными для вас, если нарушение обусловлено неизвестными факторами. Поэтому прежде чем назначать самолечение – обратитесь к врачу.