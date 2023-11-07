Эти 5 продуктов вызывают неприятный запах изо рта: избегайте их

Наверное, никому не хочется посреди дня почувствовать несвежесть во рту. И именно это может произойти, если вы будете употреблять слишком много продуктов, которые могут привести к неприятному запаху.

Неприятный запах изо рта также называют галитозом, и это довольно распространенная проблема, с которой может столкнуться любой человек. Причин у галитоза может быть множество: ненадлежащая гигиена полости рта, заболевания или даже употребление определенных продуктов. О том, какие продукты могут вызвать эту проблему, рассказала диетолог Джона Бурдеос.

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Крестоцветные овощи

Если вы любите добавлять в свою тарелку брокколи, брюссельскую капусту или обычную капусту, вы можете столкнуться с не слишком приятным ароматом из полости рта. Дело в том, что такие овощи содержат летучие соединения серы и обладают довольно острым ароматом.

Алкоголь

Оказывается, если вы будете употреблять алкоголь регулярно, это приведет к его окислению в полости рта и печени, и там будут образовываться побочные продукты с неприятным запахом.

Кроме того, после употребления алкоголя вы также будете чувствовать сухость во рту, которая часто приводит к запаху изо рта.

Специи

Острая пища может быть очень вкусной, но далеко не всегда она хорошо влияет на запах вашей полости рта. Некоторые специи также являются летучими продуктами с сильным запахом, который во рту становится неприятным.

Изжога, часто встречающаяся после употребления острой пищи, может привести к запаху изо рта и спровоцировать желудочный рефлюкс.



Специи могут привести к плохому запаху изо рта / Фото Pexels

Продукты с белком

Белок – это очень важная составляющая здорового рациона, потому отказываться от него точно не стоит. Впрочем, вам следует знать, что бактерии во рту могут производить продукты жизнедеятельности, которые и влекут за собой неприятный аромат.

Это вполне нормальный процесс, который происходит тогда, когда бактерии переваривают белки из пищи, которую вы употребляете. Но если вы относитесь ответственно к своей гигиене и регулярно чистите зубы щеткой и зубной нитью, вы вряд ли будете часто сталкиваться с этой проблемой.

Среди продуктов, которые могут вызвать неприятный запах, есть мясо, морепродукты, молоко, йогурт и сыр.

Если вы пытаетесь соблюдать диету с низким количеством углеводов, это означает, что вы употребляете больше белка и жира. Это точно даст вам необходимую энергию, однако также приведет к чрезмерному производству кетона в организме – вы будете дышать им, а он имеет запах, напоминающий гнилые яблоки.

Продукты с сахаром

Согласно данным Американской ассоциации стоматологов, рацион с большим количеством сахара также может быть связан с неприятным запахом изо рта. Дело в том, что при расщеплении сахара и крахмала во рту бактерии производят кислоты, повреждающие зубную эмаль и приводящие к образованию кариеса.

Именно это заболевание полости рта и является виновником неприятного запаха. Чтобы избежать этого, старайтесь потреблять меньше конфет, сладкой газировки и выпечки.