4 главные ошибки во время похудения: вы тоже это делаете

Если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов, это нужно делать не спеша и осторожно, иначе желание добиться стройности может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Возможно, вы уже несколько месяцев или недель пытаетесь похудеть, но не видите результата? Что ж, по всей вероятности, вы допустили некоторые ошибки, которые тормозят потерю веса или могут привести к полностью противоположному результату.

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Вы полагаетесь на быстрые диеты

Если вы хотите сбросить 10 килограммов в неделю, вас ожидает серьезное разочарование, ведь сделать это здоровым способом невозможно. Некоторые диеты, очень сильно ограничивающие потребление калорий, могут дать вам краткосрочный желаемый результат.

Однако если ваш рацион предполагает употребление одних грейпфрутов и капустного супа, стройная талия останется с вами ненадолго. Когда вы едите очень мало калорий, вы приучаете свой метаболизм к медленному действию, и как только вы вернетесь к привычному питанию, вы не только восстановите весь потерянный вес, но и можете набрать лишние килограммы.

Кроме того, нестабильное неполноценное питание может привести к серьезным проблемам с желудком и пищеварительной системой.

Вы пропускаете завтрак

Может показаться, что пропуск завтрака – это отличный способ сократить калории, которые вы потребляете в течение дня, однако это не так. Если вы пропустите этот прием пищи, остаток дня вы будете чувствовать себя голодными и недовольными. Это может привести к незапланированным перекусам вредной пищей или потреблению большей, чем нужно порции за обедом.

Попробуйте завтракать продуктами, содержащими много белка и клетчатки – эта пища утолит голод и даст вам энергию, необходимую для продуктивного дня. Также исследования показали, что завтракающие утром люди имеют больше шансов поддерживать здоровый вес.



Завтрак очень важен для правильного питания / Фото Pexels

Вы много перекусываете

Даже если вы подсчитываете калории во время каждого еды, вероятно, вы не учитываете все перекусы, которые делаете между ними. Возможно, пора убрать печенье со стола, чтобы не есть его между завтраком и обедом.

Часто такие незапланированные перекусы портят рацион и мешают вам эффективно сбрасывать вес. Поэтому для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, попробуйте контролировать количество бутербродов или чипсов, потребляемых между основными приемами пищи.

Вы пьете слишком много калорий

Когда люди следят за едой, часто забывают, что в напитках также содержатся калории, и некоторые из них могут привести к набору нежелательного веса. Некоторые кофейные напитки с добавлением сливок, сиропов и сахара или сладкие алкогольные напитки могут содержать более 500 калорий. Оказывается, достаточно калорийны газированные напитки и обычные фруктовые соки.