Почему пляж полезен вашему психическому здоровью: вы этого не знали

Все мы любим отпуск, ведь есть прекрасная возможность перезагрузиться и отдохнуть. Вода, солнце и воздух дарят нам незабываемые ощущения, а все потому, что эти природные элементы обладают невероятной пользой для психического здоровья.

Возможно, это знали не все, но пребывание рядом с голубой водой (бассейн, река, озеро) может улучшить общее состояние здоровья.

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У вас будет улучшена релаксация, лучшее социальное взаимодействие, повышение здоровья мозга, повышенная физическая активность.

Из-за немалых преимуществ пребывания рядом с водой, врачи рекомендуют больше приближаться к водоемам или заходить в них, чтобы улучшить общее самочувствие.

Эксперты обнаружили, что умеренный солнечный свет оказывает положительное влияние на психическое состояние. Солнце может помочь повысить уровень серотонина, участвующего в функционировании настроения. Кроме того, витамин D помогает поддерживать здоровье костей и крепкую иммунную систему. К тому же свежий воздух полезен как для ума, так и для тела.



Отдых полезен для человека / Фото с 12 Канал

В исследовании многие рассказали, что природа и свободное время являются жизненно важными факторами их благополучия и здоровья. Пребывание на природе заставляет их чувствовать себя счастливыми и чувствовать покой, расслабление и легкость.

Отдых у водоема помогает снять стресс. Когда вы на пляже бегаете по песку или собираетесь плавать, ваш мозг забывает обо всех проблемах и рабочих моментах, потому что общаетесь с природой.