Что с вами будет, если вы перестанете есть мясо: ответ удивит каждого

Сейчас очень часто встречаются люди, которые отказываются от мяса и переходят на растительный вид питания. Чтобы вегетарианство не было губительным для организма – нужно обдуманно подойти к такому решению.

При правильном подходе некоторые виды вегетарианства подходят практически всем взрослым людям. К примеру, пескетарианство (система питания) исключает из рациона плоть млекопитающих и птицу, но допускает употребление рыбы.

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Что будет, если отказаться от мяса

Растительные продукты имеют небольшую энергетическую ценность, что означает, что они помогают снижать вес. Насыщение в таком случае проходит очень быстро, так что на начальных этапах, отказавшись от мяса, вы можете чувствовать голод чаще, чем обычно. Отказавшись от мяса, вы решите проблему с откладывающимся на животе висцеральным жиром и успешно сможете вывести токсины из организма. Люди, не употребляющие мясо – реже жалуются на гипертонию, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Диетолог Наталья Самойленко отмечает, что бесконтрольное употребление мяса может существенно навредить. По исследованиям ВОЗ, ежедневное употребление небольшой порции обработанного мяса (50 граммов) повышает риск возникновения рака кишечника на 18%.

Вегетарианская диета открывает укупоренные артерии, снижает гомоцистеин, улучшает показатели мочевой кислоты.



Отказ от мяса принесет много пользы / Фото с Instagram Жизель Бюндхен

Уменьшив количество мяса в рационе, мы снижаем риск возникновения рака, укрепляем сердечно-сосудистую систему, имеем возможность сохранять здоровый вес.

Диетолог не сможет порекомендовать полный отказ от мяса детям, беременным и кормящим женщинам. Если вам более 40 лет, то отказ от мяса пойдет вам на пользу.