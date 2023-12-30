3 признака того, что ваше тело следует к диабету: об этом нужно знать

Первые признаки диабета очень часто классифицируют как общие, и они даже могут не вызывать у вас особого дискомфорта. Но это только означает, что многие пациенты не обращают на них внимания и не приступают к своевременному лечению.

К счастью определить первые симптомы заболевания можно, если знать, на что смотреть. И доктор Саша Хаддад поделилась тремя неочевидными признаками того, что ваше тело "устремляется к диабету 2-го типа".

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Темная шея

Доктор Саша Хаддад рассказала, почему у людей появляется диабет 2-го типа.

Диабет 2 типа возникает из-за выбора образа жизни, например неправильное питание, низкие физические нагрузки и ожирение. Следовательно, ваше тело становится устойчивым к инсулину, и уровень сахара в крови резко возрастает, что приводит к проблемам со здоровьем.

– поделилась она.

Так что если ваша кожа в области шеи начинает темнеть и становится как бархат, это может быть одним из первых признаков диабета. Одна из причин обесцвечивания кожи – это бархатное потемнение, которое обычно возникает в местах кожных складок.

Эта гиперпигментация может сопровождаться утолщением кожи.



Первые признаки диабета можно заметить на шее / Фото Pexels

Кожные метки

Еще один тревожный признак, на который следует обратить внимание – это образование телесного цвета на коже, которые также называются кожными пятнами.

Это может быть небольшой рост эпидермальной и дермальной тканей, размером от одного до нескольких миллиметров. Обычно они появляются на поверхности кожи на небольшой ножке.

Грибковые инфекции

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И последний признак, что может сигнализировать о том, что ваше тело следует к диабету – это многочисленные грибковые инфекции, поражающие подмышки и пространство между пальцами ног.

Тревожным это становится потому, что именно высокий уровень сахара в крови создает лучшие условия для роста разнообразных грибков.