Употребляйте голубику с осторожностью: что произойдет, если ее слишком много съесть

Голубика имеет большую питательную ценность. В ней много клетчатки, калия и витаминов А, С и К. Голубика способна снизить артериальное давление и помогает в регулировании уровня холестерина и сахара в крови. Также она улучшает здоровье мозга и способна бороться со старением.

Впрочем, вы должны знать, что слишком много съеденной голубики в некоторых случаях имеет побочные эффекты, которые могут включать желудочно-кишечные расстройства, гипогликемию и повышенный риск кровотечений. О вреде от голубики рассказал доктор медицинских наук и семейный врач Американской академии семейных врачей Алекс Макдональд.

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Вздутие живота и другие симптомы желудочно-кишечного тракта

Голубика богата клетчаткой, а слишком большое ее количество в организме может вызвать побочные эффекты со стороны пищеварительной системы – вздутие живота, газы и диарею.

Если вы уже съели много клетчатки и чувствуете боль, то вам следует пить много воды и сократить потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки (например, фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов), пока симптомы не исчезнут.

Риск образования тромбов

По данным Mount Sinai, в голубике содержится большое количество витамина К, поэтому употребление большого количества может повысить риск образования тромбов.

По данным Университета здравоохранения Мичигана, людям, принимающим таблетки для разрежения крови, рекомендовано поддерживать одинаковый уровень крови витамина К в крови в день. А вот внезапное увеличение продуктов, богатых витамином К, может привести к повышенному риску образования тромбов.



Побочные эффекты от употребления голубики / Фото Pexels

Образует пятна на зубах

По данным Американской стоматологической ассоциации (ADA) больше всего среди всех возможных напитков (кофе, вина или чая) наиболее интенсивную пигментацию на зубах образует голубика. Она обесцвечивает зубную эмаль и белую пломбу.

Чтобы избавиться от эффекта окрашивания от голубики, нужно почистить зубы сразу после того, как ее съедите.

Аллергические реакции

Аллерхия на голубику встречается не часто, впрочем, некоторые люди могут быть чувствительны к соединениям, так называемым салицилатам, которые в ней содержатся. Голубика содержит большое количество салицилатов – активного ингредиента аспирина. Есть люди, у которых аллергия и непереносимость этих соединений.

К симптомам относятся тошнота, рвота, рефлюкс, газы и вздутие живота, диарея и запор, насморк, головные боли.