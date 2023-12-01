Эти здоровые жиры можно есть каждый день: названы 5 продуктов

Если вы думали, что жиры – это всегда плохо для вашего организма, хорошая новость: это не так. На самом деле жиры должны быть важной составляющей вашего рациона, стоит лишь убедиться, что они действительно здоровы.

Отношение людей к жирам в рационе достаточно изменчиво: то их обожают, то стараются максимально ограничить. Впрочем, баланс – это всегда лучший вариант, так что мононасыщенные и полинасыщенные жиры должны оставаться важной частью вашего меню.

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Авокадо

Этот продукт чрезвычайно богат мононасыщенными жирами, которые считаются полезными для сердца. кроме того, в авокадо можно найти достаточно много антиоксидантов и витаминов групп С и Е, которые также обладают противовоспалительными свойствами и защищают организм от повреждения свободными радикалами.

Семена чиа

Семена чиа не только вкусны, но и достаточно универсальны, ведь его можно добавлять ко многим разнообразным блюдам. Кроме того, из него можно получить жирные кислоты омега-3, которые могут помочь со снижением симптомов депрессии, болезней сердца и воспаления суставов.

Всего в одной порции семян вы можете найти около 10 г клетчатки, которая очень положительно влияет на пищеварение.

Яйца

Все еще идет немало споров относительно того, сколько яиц в день можно есть, и добавление одного яйца точно будет абсолютно безопасным. Именно этот продукт может стать отличным источником белка и дать вам нужную порцию витамина D, который помогает укреплять кости. Содержатся в яйцах и другие питательные вещества, в частности лютеин и зеаксантин, снижающие риск слепоты.



Яйца содержат полезные жиры / Фото Pexels

Оливки и оливковое масло

Оливковое масло – это основной продукт средиземноморской диеты, которая очень популярна. Кроме того, этот продукт может быть источником одного из наиболее полезных для сердца мононасыщенных жиров. Есть в оливках и маслах из них и витамин Е, который может помочь поддерживать иммунитет и здоровье кожи.

Греческий йогурт

Жиры в йогурте очень хорошо обеспечивают сытость, что делает его очень полезным перекусом или завтраком. Греческий йогурт богат белоком и кальцием, а это питательное вещество необходимо для укрепления и построения костей.

Пробиотики, микроорганизмы, поддерживающие здоровье вашего кишечника, также содержатся в йогурте.