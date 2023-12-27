Не пропускайте завтрак: почему он так важен для нас

Вы могли неоднократно слышать, что завтрак очень важен, поэтому не стоит его пропускать. Пока мы спали, организм тратил запасы энергии, поэтому утром их нужно заполнить полноценным завтраком.

Часто мы пропускаем завтрак через спешку. Впрочем, вы должны запомнить, что утренний прием пищи является самым важным. Если перед вами стоит выбор поспать лишних 20 минут или позавтракать – всегда выбирайте второй вариант.

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До сих пор есть люди, которые недооценивают важность завтрака. Однако первый прием пищи может сильно повлиять на наше здоровье и даже улучшить его.

Завтрак стимулирует отток желчи

"Нарушение оттока чревато ухудшением пищеварения и появлением вторичного воспаления печени и желчных путей, нарушением работы поджелудочной, отсутствием регулярного стула, плохим перевариванием пищи и набором веса. Функциональная активность органов желудочно-кишечного тракта максимальна именно в первой половине дня", – говорится в инстаграм-посте.

Вы избежите лишних перекусов

Если у вас на тарелке будут все важные компоненты здорового питания, то вы будете чувствовать сытость на протяжении всего утра. Если на работе вам нужно много энергии, обязательно включите завтрак в свой рацион и не пропускайте его.



Не пропускайте утренний прием пищи / Фото Pexels

Можно избежать тяги к вредной пище утром

Обратите внимание на такой фактор. Если вы сытно позавтракаете утром, то вам не захочется выпить сладкое капучино или съесть выпечку в первой половине дня.

Улучшается работоспособность

У тех, кто завтракает утром, улучшается память, когнитивные функции, они внимательнее и бдительнее, чем люди, пропускающие первый прием пищи.

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"Утром организм физиологически вырабатывает инсулин, чтобы человек получил питательные вещества, глюкоза поступила в клетку и энергия ушла. Если завтракать поздно, то вы просто не наедитесь тем, что собираетесь съесть даже через 2 часа после подъема – захочется больше простых углеводов", – отмечается в посте.

Чтобы вы были уверенны вечером, что утром вам будете чем позавтракать, купите заранее необходимые вам продукты – яйца, сыр, овсянку, овощи и т.д.