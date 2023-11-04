Что происходит с телом, когда вы едите суп: действительно ли он так полезен

Суп осенью – это одно из самых уютных и сытных блюд, о которых вообще можно подумать, особенно в холодный день. Но действительно ли он так полезен для здоровья, может ли даже принести вред?

Конечно, оценить все супы вместе очень сложно, ведь у них есть разные рецепты и состоят из разных ингредиентов. Но вот что точно известно: домашние супы будут полезнее, ведь в ресторанах к ним добавляют немало натрия и насыщенных жиров. О пользе и недостатках супов рассказала диетология Оливия Тарантино.

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Улучшится здоровье кишечника

Если в готовящихся супах много овощей, они точно положительно повлияют на здоровье вашего кишечника.

Суп, наполненный овощами, отлично подходит для вашего кишечника несколькими способами. Это добавляет больше клетчатки к рациону, что прекрасно способствует пищеварению и насыщению, а многие овощи, обычно содержащиеся в супах, например лук, содержат пребиотическую клетчатку,

– поделилась диетология Мэгги Михальчик.

Овощи в супе полезны не только из-за наличия у них клетчатки; они также могут помочь разнообразить полезные бактерии в вашем кишечнике, которые будут поддерживать его здоровым.

Вы получите дополнительный белок

Тарелка супа, конечно же, будет настолько питательной, насколько питательны ингредиенты, которые вы в него положите. И многие рецепты содержат продукты, которые точно будут полезны для вашего организма. Если вы добавляете в блюдо мясо курицы, тушеную говядину или свинину – это отличный способ получить дополнительный белок.

Суп может быть значительным источником белка, особенно если его готовят на костном бульоне вместо соленой воды, которую вы часто получаете в консервированном супе,

– рассказала диетология Элизабет Ворд.

Вы не всегда будете сытыми

Вам может показаться, что тарелка супа на обед – достаточно, однако в некоторых случаях это не так. Впрочем, если вы хотите ограничить свой прием пищи одним только супом, вы должны убедиться, что он достаточно питателен.



Суп может не содержать всех нужных полезных веществ / Фото Pexels

Это означает, что в нем должно быть достаточно много овощей, мяса, крупы и т.п. Также в ваших супах должно быть достаточно белка и сложных углеводов, а многие такие блюда не содержат последнего питательного вещества.

Вы потребляете много натрия

Супы могут быть не слишком полезны для некоторых людей, ведь у них может быть немало насыщенных жиров и натрия. В среднем взрослый человек не должен потреблять более 2300 миллиграммов натрия в день, и в обычной банке куриного супа с лапшой уже можно найти 890 миллиграммов этого вещества на порцию.

Для того чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что в ваших супах достаточно воды и других питательных веществ. Особенно важно это сделать, если вы чувствительны к соли.