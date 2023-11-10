Хурма – еда Богов: какие секреты хранит осенняя ягода

Хурма – сезонная ягода, которую мы чаще всего добавляем в свой рацион осенью и зимой. Она не только улучшает аппетит и процесс пищеварения, но и имеет еще множество других преимуществ.

В переводе с латинского хурма означает "пища Богов". Название красноречивое, ведь ягода действительно имеет много полезных свойств.

Читайте также грецкий орех – лучший перекус: названы главные причины пользы

Хурма имеет достаточно низкий гликемический индекс. Ее полезно употреблять спортсменам при физическом истощении. А еще в ней содержится большое количество антиоксидантов.

Полезные свойства хурмы

Автор книги "1000 низкокалорийных рецептов" Джеки Ньюджент отмечает, что в хурме содержится много полифенолов. Исследование показывают, что они могут помочь смягчить скачок уровня сахара в крови после еды.

Хурма богата витамином С, А, В, фолиевой кислотой и магнием. В ягоде содержатся такие растительные соединения, как дубильные вещества, флавоноиды и много клетчатки.

Благодаря своей питательной ценности хурма может помочь снизить воспаление, улучшить зрение, пищеварение и здоровье сердца.



Хурма содержит много полезных свойств.

Популярные сорта хурмы в Украине.

В Украине самым популярным сортом хурмы есть Шарон, которую вывели в Израиле. Еще один известный сорт хурмы – Корольок. Эта хурма имеет темно-коричневый цвет с коричневой мякотью.

Что приготовить из хурмы

Мы привыкли есть хурму цельно, не добавляя в блюда, впрочем, можете поэкспериментировать и попробовать что-то новое. К примеру, вы можете приготовить штрудель, заменив яблоки хурмой. Также кусочки хурмы можно добавить в салат, или поджарить и сделать бутерброд с хурмой, орехами и сыром.