4 причины добавить грибы в свой рацион: вот почему их нужно есть

Грибы обладают многими полезными свойствами о которых мы даже не задумываемся. Их часто используют в кулинарии, поэтому советуем узнать, почему их следует употреблять.

Люди чаще всего употребляют шампиньоны, вешенки, белые грибы и лисички. Грибы имеют мало калорий, но много питательных веществ.

Обратите внимание Один горячий напиток, который поможет вам сладко уснуть

Растительный источник витамина D

Грибы являются одним из немногих неживотных источников витамина D. Они увеличивают свою концентрацию витамина D, подвергаясь солнечному свету при выращивании.

Содержат иммуномоделирующие питательные вещества

Грибы содержат активные полисахариды, один из которых представляет собой растворимую клетчатку, называемую бета-глюканом. Это соединение активирует части вашей иммунной системы, в том числе иммунные клетки, называемые естественными клетками-киллерами.

Также грибы содержат макрофаги, тем самым повышая способность нашего организма бороться с инфекцией. Грибы содержат витамины группы В, а также минерал селен, который помогает поддерживать иммунную систему и предотвращает повреждение клеток и тканей.



Белые грибы полезны для человека / Фото с Fruit Time

Полезен для поддержания здоровья сердца

Грибы обладают некоторыми терапевтическими свойствами, которые могут помочь снизить уровень холестерина, особенно у взрослых с избыточным весом.

Они также имеют питательные вещества и растительные соединения, которые могут предотвращать прилипание клеток к стенкам кровеносных сосудов. Это помогает защитить сердце, поддерживая здоровое кровяное давление и кровообращение.

Поддерживает здоровье кишечника

Содержащийся в грибах бета-глюкан действует как пребиотик, стимулируя рост полезных кишечных бактерий и создавая благоприятную среду в кишечнике.

Здоровый кишечник играет немаловажную роль в поддержании иммунной защиты, переваривании пищи.