Чем полезны семена льна: вы не знали обо всех целебных свойствах

Часто люди употребляют семена льна, добавляя их в салаты, но не знают его полезных свойств. Его используют для очищения и оздоровления организма.

Семена льна очень полезны, пишет 24 Канал. Они хорошо очищают кишечник и дарят ощущение сытости.

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Также семена льна способствуют нормализации уровня холестерина. Семена льна богаты омегой-3 жирными кислотами. Его используют для лечения различных заболеваний пищеварительной системы и многих других недугов.

Специалисты даже советуют включать семена льна в свой рацион, если вы хотите избавиться от лишнего веса. Семена льна помогают очистить кишечник от шлаков. Многие даже лечат запоры настоями из льна, поскольку они увеличивают моторику кишечника.

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Основные полезные свойства льна

уменьшает количество вредного холестерина;

препятствует росту раковых опухолей;

укрепляет иммунитет;

снимает воспаление в желудке;

облегчает симптомы простуды;

способствует заживлению ран;

нормализует сердцебиение и давление;

устраняет отеки;

используется при лечении конъюнктивита.

Польза семян льна для женщин

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратовоказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Семена богаты фитоэстрогенными соединениями с антиоксидантной активностью, которые помогают женщинам облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна укрепляют ногти и волосы и устраняют воспалительные процессы органов мочеполовой системы.



Семена льна полезны для нашего организма / Фото с iStock

Польза семян льна для мужчин

Семена льна восстанавливают потенцию у мужчин, нормализуют функцию предстательной железы, повышают выработку мужских гормонов и укрепляют мышцы.

Сколько можно употреблять семена льна в день

Рекомендуется употреблять не более 1-2 столовых ложек, то есть 10-20 г семян. Большую дозу не следует употреблять, поскольку она лишь навредит вашему организму. Большое содержание клетчатки вызовет дискомфорт в кишечнике и слабительное действие.