Чим корисне насіння льону: ви не знали про всі цілющі властивості

Часто люди вживають насіння льону додаючи його до салатів, але не знають його корисних властивостей. Його використовують для очищення та оздоровлення організму.

Насіння льону дуже корисне, пише 24 Канал. Вони добре очищають кишківник та дарують відчуття ситості.

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Також насіння льону сприяє нормалізації рівня холестерину. Насіння льону багате омегою-3 жирними кислотами. Його використовують для лікування різних захворювань травної системи та багатьох інших недуг.

Фахівці навіть радять включати насіння льону в свій раціон, якщо ви хочете позбутися зайвої ваги. Насіння льону допомагає очистити кишечник від шлаків. Багато хто навіть лікує закрепи настоями з льону, оскільки вони збільшують моторику кишечника.

Основні корисні властивості льону

зменшує кількість шкідливого холестерину;

перешкоджає росту ракових пухлин;

зміцнює імунітет;

знімає запалення в шлунку;

полегшує симптоми застуди;

сприяє загоєнню ран;

нормалізує серцебиття і тиск;

усуває набряки;

використовується при лікуванні кон’юнктивіту.

Користь насіння льону для жінок

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратівчинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Насіння багате на фітоестрогени – сполуки з антиоксидантною активністю, які допомагають жінкам полегшити прояви клімаксу й дискомфорту, який пов’язаний з менопаузою. Також насіння льону зміцнює нігті та волосся та усуває запальні процеси органів сечостатевої системи.



Насіння льону корисне для нашого організму / Фото з iStock

Користь насіння льону для чоловіків

Насіння льону відновлює потенцію у чоловіків, нормалізує функцію передміхурової залози, підвищує вироблення чоловічих гормонів та зміцнює м’язи.

Скільки можна вживати насіння льону на день

Рекомендовано вживати не більше 1-2 столових ложок, тобто 10-20 грамів насіння. Більшу дозу не варто вживати, оскільки вона лише нашкодить вашому організмові. Великий вміст клітковини викличе дискомфорт у кишківнику і проносну дію.