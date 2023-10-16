Как распушить пуховик: простые и легкие советы, которыми вы воспользуетесь

Пуховики прекрасно сохраняют тепло и дарят нам ощущение уюта и комфорта, однако при условии, если у них равномерный и не сбитый пух. В противном случае пуховик нужно распушить.

Хорошо распушенный пуховик способен удерживать тепло. Если вы хотите постирать пуховик перед зимним сезоном, но у вас нет сушилки – не проблема.

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Отожмите лишнюю влагу из куртки

После стирки куртки отожмите из нее лишнюю влагу. Повесьте ее над раковиной и сожмите от плеч до рукавов и воротника до талии. Выжмите как можно больше воды, но соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ткань.

Повесьте куртку сушиться

Куртку повесьте на вешалку и оставьте сушиться в прохладном месте. Избегайте влажности.



Разрыхлить пуховик можно легко / Фото Pexels

Взбейте куртку вручную

Каждые полчаса снимайте куртку с вешалки и встряхивайте ее. Тогда пальцами массируйте ее так, чтобы отделить перья, собравшиеся в комочки. Этот процесс следует повторять в течение 5 часов.