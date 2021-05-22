Как преодолеть разрыв дружбы: 5 советов от эксперта

Дружба, как и любые отношения, иногда может заканчиваться. Или это медленное отдаление от друга, или же внезапный разрыв, спровоцированный несогласием. Во всяком случае потеря того, кто, как вы думали, всегда будет в вашей жизни, глубоко тревожит.

Однако, такие ситуации случаются в течение всей нашей жизни и нужно учиться здоровым образом справляться с этим, говорит тренер дружбы Даниэль Баярд Джексон. И прежде всего нужно принять тот факт, что иногда дружеские отношения заканчиваются.

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Вот 5 советов от Джексона как преодолеть разрыв дружбы.

Создайте себе пространство, чтобы пережить потерю

Тренер рекомендует быть честным с другими людьми о том, что вы сейчас переживаете, а также советует воспользоваться тем же способом заботы о себе, как и во время разрыва с партнером. Это может означать не контролированное поедание мороженого, или разговоры с близкими людьми о том, как вам больно.

Дело в том, что при потере друга мы переживаем схожие ощущения и скорбим так же как и из-за разрыва с любимым человеком.

Очертите для себя конец

Обычно, разрыв отношений с романтическим партнером сопровождается разговором об этом. Зато в дружбе, говорит Джексон, все может быть очень размытым и лишенным понимания.

Если дружба закончилась плохо, это может означать принятие того, что вы не сможете провести последний разговор со своим бывшим другом.

Перестаньте воспроизводить и репетировать то, что вам следовало сказать. Но если для вашего процесса исцеления вам нужно выговориться, или же извиниться, если вы совершили что-то не так, то сделайте это, даже если вам не отписывают,

– советует тренер.



Извинитесь, если считаете, что поступили не так / Фото unsplash

Используйте язык благодарности

Как только вы будете в состоянии говорить об отношениях в прошедшем времени, используйте язык благодарности, описывая их. Без горечи и сожаления просто скажите: "Я так благодарен, что они были в моей жизни!".

И это будет правильно, ведь безусловно эта дружба принесла вам много полезных и приятных моментов. Сфокусируйтесь на них!

Поддерживайте связь с другими друзьями

Одно из крупнейших беспокойств, которое возникает при разрыве дружбы, может заключаться в том, как это повлияет на вашу широкую группу друзей. Доверяйте им и не пытайтесь скрывать от них то, что происходит. И если у вас изначально были здоровые границы, они все поймут и останутся рядом.

Однако тесные отношения требуют постоянной поддержки, говорит Джексон. Возьмите себе за привычку регулярно контактировать с теми, кто вам действительно важен. Это предполагает откровенные разговоры и проведение значимых проверок друг с другом, которые могут обозначить проблемы, прежде чем они станут ими.



Поддерживайте тесные отношения с другими друзьями / Фото unsplash

Помните, вы заслуживаете новую дружбу

Не всегда легко познакомиться с новыми людьми, особенно если вам уже далеко за 20. Однако не позволяйте потере одного друга заставить вас чувствовать себя недостойным.

Я вижу, что иногда это становится препятствием для новой дружбы, потому что мы видим столько своей личности в своих друзьях. Поэтому когда дружба заканчивается, возникает вопрос, кто я и что это значит для меня?,

– объясняет Джексон.

Важно понимать, что эмоции, которые мы испытываем во время разрыва, иногда могут нас парализовать. С этим может быть очень трудно справиться. И все же дайте себе свободу и разрешение чувствовать то, что и прежде, и действуйте согласно тому, во что верите.