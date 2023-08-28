Эти неожиданные привычки приводят к появлению прыщей

Если вы думаете, что прыщи могут появиться только из-за чрезмерного употребления сладкого, вы ошибаетесь. Часто причины их возникновения не так уж очевидны.

Если ежедневно вы просыпаетесь и находите на лице новый прыщ, это может свидетельствовать о том, что ваш уход за лицом требует определенного улучшения. К счастью, изменение всего нескольких привычек может быстро исправить ситуацию.

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Вы не умываетесь перед сном

Если после напряженного дня вы просто укладываетесь в постель, не умыв лицо перед этим, это может привести к нескольким не слишком приятным последствиям. В течение дня на вашей коже накапливаются грязь, жир и макияж, и это происходит независимо от того, как много вы двигаетесь или выходите на улицу.

Так что если вы не умываетесь, все эти неприятные вещества оказываются на вашей наволочке, на которой вы будете спать еще и на следующую ночь, и несколько дней такого сна могут вызвать прыщи, воспаления и раздражения.

Поэтому умываться нужно каждый вечер, однако не оставляйте кожу сухой и стянутой, поэтому используйте кремы.

Вы мало спите

Да, недосып может спровоцировать появление прыщей. Еще одна распространенная и частая причина их появления – стресс и напряжение. В этом состоянии ваш организм выделяет кортизол, что может стимулировать сальные железы к чрезмерной выработке жира. В конце концов это приводит к укупорке пор, и тогда появление прыщей становится замкнутым кругом.



Недосып может спровоцировать появление прыщей / Фото Pexels

Недосыпание означает, что наше тело постоянно подвергается воздействию высокого уровня кортизола, который может спровоцировать сыпь,

– объяснила дерматолог Цайхнер.

Ваше лицо слишком сухое

Сухая кожа часто является едва ли не основной причиной прыщей, независимо от того, генетически ли вы к ней подвержены, или она происходит из-за плохо подобранного ухода за лицом. Если вы занимаетесь точечным лечением, как только заметите появление маленького прыща, это может привести к пересушиванию и раздражению кожи.

Такие действия могут повредить и разрушить кожный барьер и вызвать даже больше прыщей. И помните о том, что даже если ваша кожа кажется достаточно жирной, она все равно нуждается в увлажнении, чтобы нормально функционировать.

Если вы постоянно пользуетесь средствами против сушащих кожу прыщей, не забывайте об увлажнении и использовании крема. Кроме того, сухость кожи может вызвать длительное пребывание на солнце – это может спровоцировать избыток жира и привести к закупорке пор.