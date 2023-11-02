5 ранних признаков деменции: вы могли их не замечать
Источник:Live Strong
Многие шутят о своей забывчивости, чтобы скрыть смущение или страх перед потерей памяти. Что ж, вам следует обратить внимание на некоторые ранние признаки деменции, чтобы вовремя понять, нужна ли профессиональная помощь.
Деменция – это потеря мышления, памяти и соображений до такой степени, что мешает жизни и повседневной деятельности. Существует достаточно много типов этой болезни, однако у людей постарше чаще всего можно встретить болезнь Альцгеймера. О ранних признаках деменции рассказал Гленн Финни, доктор медицинских наук.
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Утрата эпизодической памяти
Один из ранних симптомов деменции – потеря эпизодической памяти – об этом рассказывает доктор медицинских наук Николь Перселл.
Например, человек может помнить, что ездил в отпуск, но не помнит, где он останавливался или что делал,
– поделилась она.
Эпизодическая память – это прежде всего запоминание конкретной информации о недавних событиях. Так что если вы не можете вспомнить, где вы припарковали машину раньше этого же дня, или куда вы ходили на ужин на прошлой неделе – это поводы обратиться к врачу за профессиональной помощью.
Впрочем, ранние признаки деменции далеко не всегда ограничиваются утратой памяти.
Иногда признаки включают изменение суждений, настроения или того, как люди выполняют проекты или задачи. Люди с этим заболеванием могут не заметить симптомов, но кто-то из их близких может,
– рассказала доктор Перселл.
Изменения в суждениях
Время от времени все люди могут принимать неправильные решения, и, когда это становится системой, это может свидетельствовать о ранних признаках деменции. Например, такие люди могут чаще пренебрегать своей гигиеной или быть не в состоянии управлять собственным бюджетом.
Изменения в настроении
С возрастом люди часто становятся более расстроенными или, наоборот, упорными; это происходит из-за того, что их привычный график жизни нарушается. Справиться со стрессом в пожилом возрасте гораздо сложнее, а также у пожилых людей достаточно распространена депрессия.
Но люди с ранними признаками деменции особенно уязвимы к перепадам настроения – они не могут контролировать свои эмоции, часто впадают в смятение, тревогу и страх. Их также легко расстроить дома или когда они находятся в кругу друзей.
Проблемы с выполнением задач
Здесь говорится не об освоении новых навыков, ведь довольно часто пожилым людям трудно овладеть технологиями или новыми приборами.
Но люди с деменцией могут чувствовать, что им трудно выполнять привычные задачи, которые с легкостью давались им раньше – например, составить список покупок или проехаться на транспорте до знакомого места.
Старики с деменцией могут потерять некоторые навыки / Фото Pexels
Проблемы с языком
Часто люди с деменцией путают имена знакомых людей, а также им нужно много времени, чтобы вспомнить слова, обозначающие определенные предметы. Они склонны часто повторять одни и те же предложения или терять нить разговора.
Как проверить человека на деменцию
Если вы или ваши знакомые испытывают переживание из-за потери памяти – это повод обратиться к специалисту, однако существует несколько тестов, которые могут проверить память и дома.
Один из самых популярных – это "тест из пяти слов" – серийное вербальное испытание для того, чтобы оценить уровень памяти у пожилых людей.
Тест из пяти слов — это лишь один из примеров простого теста памяти, который люди могут сделать где угодно, чтобы увидеть, могут ли у них проблемы со своей памятью.
– поделился доктор Финни.
Суть этого теста состоит в том, что экзаменатор называет пять слов подряд со скоростью слово в секунду, а человеку нужно впоследствии повторить столько слов, сколько он запомнил, в произвольном порядке.
Но если вы испытываете проблемы с памятью или прохождением теста, это означает, что пора обратиться к специалисту.