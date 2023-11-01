Рецепт печенья, который поможет похудеть на 20 килограммов: это нужно знать

Если вы пытаетесь похудеть, это совсем не значит, что вам нужно отказаться от всех сладостей. Впрочем, возможно, стоит подобрать удачный рецепт, содержащий полезные, здоровые ингредиенты.

Если вы хотите попробовать заменить свои привычные сладости более здоровыми десертами, вам повезло. Блогер, которая выставляла в TikTok видео со своей историей похудения, поделилась рецептом, помогшим ей потерять 20 килограммов и удержать новый вес.

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Рецепт печенья для похудения

Блогер Джен рассказала, что одна из тех вещей, которые действительно помочь ей похудеть - это рецепты, которые содержат много белка, однако все еще хорошо вкусны. Она убеждена, что нет смысла худеть, если вы чувствуете себя несчастными.

Джен поделилась, что неожиданным ингредиентом, который она добавила в печенье, стал творог.

Это 225 граммов сыра и одна восьмая стакана кленового сиропа,

– рассказала блогер.



Блогерка Джен до похудения / Скриншот из TikTok gensgym

Эти два ингредиента нужно смешать до однородности, а затем добавить в них одну чашку миндальной муки. Удивительно, эта смесь действительно напоминает обычное тесто для печенья, однако, конечно, более полезна.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.



Блоггерша после потери веса / Скриншот из TikTok gensgym

На последнем этапе следует добавить в это тесто шоколадную стружку и тщательно перемешать все. Джен рассказала, что без стружки печенье может иметь слишком насыщенный миндальный вкус, и это не будет вкусно, однако вы можете попробовать оба варианта.