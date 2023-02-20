Как каждый раз создавать идеальный макияж: секреты от визажиста
Декоративная косметика призвана подчеркивать естественную красоту женщины, а не наоборот. Поэтому так важно знать техники макияжа, которые подойдут именно вашему типу внешности.
Тональный крем лег неравномерно, лицо выглядит усталым и тусклым, а цвет губной помады придает лишние годы – узнаете себя? Несовершенный макияж может влиять не только на ваш внешний вид, но и настроение и уверенность в себе.
Интересно Ошибки при смывании макияжа, которые портят состояние вашей кожи
Не секрет, что стандарты красоты кардинально изменились в последние годы. В настоящее время основным трендом в beauty-индустрии является натуральность и "no makeup". На смену бровям-ниточкам пришли широкие неряшливые брови, а матовые формулы заменили легкие глянцевые.
Как же каждый раз создавать совершенный образ, который будет подчеркивать вашу красоту и уникальность? Мы пообщались с практикующим визажистом и собрали для вас топ советов для идеального макияжа.
Шаг 1. Правильная подготовка кожи
Неподготовленная кожа лица перед нанесением макияжа является едва ли не самой грубой, но, к сожалению, довольно распространенной ошибкой. Чтобы создать идеальный макияж, стоит перед нанесением провести свой привычный дневной уход. Этот этап включает очищение кожи гелем или пенкой для умывания, тонизацию с помощью тонера и увлажнение сывороткой и/или кремом для лица.
Подготовка кожи является обязательным этапом, прежде чем нанести макияж. А весь уход нужно подбирать в соответствии с типом кожи,
– советует визажистка и brow-мастер Алина Бартыш.
Также можно использовать базу под макияж – этот продукт обычно имеет силиконовую основу, поэтому мейкап будет прекрасно держаться в течение дня. Если же в вашем уходе находится ретинол или кислоты, лучшей базой будет крем с SPF-защитой. Популярны сейчас тонировочные SPF-кремы, которые выполняют сразу две функции – тонирование кожи лица и защита от солнца. Многие красавицы предпочитают такие продукты из-за их функциональности.
Шаг 2. Подбираем тональное средство
Обладательницам жирной и комбинированной кожи визажистка советует выбирать тональные средства с матовочным эффектом. А вот для сухой кожи прекрасно подойдут увлажняющие тона, например BB- или CC-кремы. Для повседневного макияжа можно наносить тональные кремы с более легкой текстурой, которые не будут перегружать кожу и забивать поры. В то же время более плотные варианты тона, так называемые full coverage, впишутся в вечерние образы с ярким макияжем глаз и более выразительной коррекцией лица.
При выборе тона следует наносить продукт на шею / Фото Unspalsh
"Часто наталкиваюсь на то, что девушки при выборе оттенка тонального крема наносят его на запястье. Но так делать не надо, как и наносить прямо на лицо. Достаточно нанести небольшое количество на шею и тогда сравнить оттенки тона", – делится эксперт.
Шаг 3. Помним о румянах
Женщины часто забывают о нанесении румян, но это тот самый косметический продукт, который придает нашему лицу свежесть, убеждает визажистка.
Румяна является непременным атрибутом в любой косметичке. Если говорить об оттенках румян, то персиковые будут подходить смуглым девушкам с теплым подтоном кожи и темными волосами. А вот холодные розовые цвета подойдут бледным светловолосым девушкам,
– рассказывает Алина.
Шаг 4. Выразительность глаз
В тренде сейчас темный макияж глаз, особенно стоит обратить внимание на стиль гранж и smokey eyes. Такое решение идеально завершит ваш вечерний образ. В то же время каждый день визажистка советует делать акцент на губы в виде яркой помады. Такую деталь следует сочетать с густо прокрашенными ресницами для гармоничного вида. Для поклонниц выразительного взгляда можно также обратить внимание на блестки и сатиновые тени.
Шаг 5. Избегаем четких линий
Освещенные брови – модная тенденция 2023 года. Но подойдет она не всем красавицам. Не считая того, принципиально уметь подчеркивать форму собственных естественных бровей. В этом вам помогут тени, карандаш или помадка для бровей. Эксперт советует слегка заполнить пустоты между волосками и аккуратно уложить брови с помощью геля или мыла. Идеальный макияж бровей готов!
"Откажитесь от четких линий и очертания бровей консилером для более выразительной формы. Сейчас четкие графические брови не актуальны. Советую стремиться больше к натуральности, свежести и легким текстурам в макияже. Если речь идет о брови, легкая коричневая полутень будет хорошим вариантом", – говорит эксперт.
Шаг 6. Макияж губ
Правильный макияж губ может с легкостью добавить желаемый объем и сделать их более привлекательными. Один из самых популярных трюков на этом этапе мейкапа – обвести контур карандашом холодного коричневого оттенка, добавить немного помады бежевого или светло-розового цвета в центр и завершить образ прозрачным блеском для губ.
"Матовые тяжелые текстуры в макияже больше не в тренде. Поэтому для максимальной естественности советую отдавать предпочтение блескам для губ. Тинт красного или розового цвета можно нанести перед бальзамом или блеском", – добавляет Алина.
Блеск для губ подарит легкий, свежий образ / Фото Pexels
Шаг 7. Фиксатор для макияжа
Завершающим этапом любого макияжа является фиксатор для макияжа, который обычно можно встретить на полках магазинов в форме спрея. Именно этот шаг позволит косметике продержаться на вашем лице весь день.
Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Анастасия Доскоч