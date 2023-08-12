Как часто нужно чистить ковры: ответ удивит

Во многих помещениях полы для тепла и комфорта покрыты коврами. Однако как часто их нужно чистить, чтобы у них не задерживалась грязь или даже вредные бактерии и насекомые?

Чистка ковров – очень важная часть уборки в доме. Однако этот процесс достаточно длинный и сложный, так что нет необходимости делать это каждую неделю.

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Как часто следует чистить ковер

Частота уборки ковров очень сильно зависит от площади дома и количества живущих в нем людей, поэтому одинаковой частоты их мытья просто не существует.

Для того чтобы поддерживать порядок в доме, нужно не только устраивать генеральную уборку и чистку ковров, но и не забывать пылесосить их по меньшей мере раз в неделю. Но если в вашем доме есть дети или домашние питомцы, пылесосить советуют хотя бы дважды в неделю, а лучше – каждый день.

Мыть же ковер с моющими средствами нужно минимум раз в год, но только в случае, если в доме поддерживается чистота и живет не слишком много людей.



Частота мытья ковра зависит от многих факторов / Фото Pexels

В случае, если в доме проходит много гостей, частоту чистки ковра придется изменить. В частности, тогда рекомендуют чистить его раз в 3 – 4 месяца. На частоту уборки влияет и наличие аллергий – если у вас какие-то, подумайте над тем, чтобы отчищать ковер каждые 2 – 3 месяца, и тогда вы точно почувствуете результат на своем здоровье.

Учитывайте и цвет ковров – если он темный или пятнистый, грязь на нем не будет выделяться слишком сильно. Но если он однотонный и светлый, мыть его придется гораздо чаще.

Как правильно чистить ковер

При чистке ковров моющими средствами вам нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы не испортить его. Прежде всего избегайте чрезмерного увлажнения ковра, поскольку вода может остаться в ворсе и вызвать плесень или другие бактерии.

Перед возвращением мебели на места дайте ковру полностью просохнуть. И, конечно, тщательно пылесосьте перед чисткой, чтобы убедиться, что вы убрали все частицы грязи с пола.