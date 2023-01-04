Правда или ложь: сон на левом боку вреден для сердца

Вы вряд ли задумывались о своем положении во время сна. Но то, как вы проводите ночь, может повлиять на общее состояние здоровья.

Если у вас заболевания сердца, вы можете избегать спать на левом боку. Считается, что такой сон может поменять положение сердца в груди и его электронную активность. До сих пор не понятно, достаточно ли большой этот эффект, чтобы вызвать беспокойство.

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Сон на левом боку

Существует мало исследований, которые изучают влияние позы сна на здоровье сердца. Однако есть некоторые доказательства того, что сон на левом боку может увеличить давление на сердце.

В 1997 году исследователи впервые заметили, что сон на боку вызывает заметные изменения электрической активности сердца. Ее измерили с помощью электрокардиограммы (ЭКГ). Исследователи обнаружили более заметный эффект, когда участники лежали на левом боку.

В недавнем исследовании 2018 года ученые также обнаружили, что сон на левой стороне связан с изменениями показателей ЭКГ у здоровых участников. Используя метод визуализации, они обнаружили, что сон на левой стороне влечет за собой сдвиг и поворот сердца. Изменения электрической активности объясняли этим движением сердца.



Некоторые исследования показали, что сон на левом боку влияет на сердце / Фото Pexels

Когда участники спали на правой стороне, почти не было обнаружено изменений активности ЭКГ. Исследователи отметили, что в таком положении сердце удерживается на месте тонким слоем ткани между легкими, который называется средостением.

Несмотря на то, что сон на левом боку может изменить электрическую активность вашего сердца, нет никаких доказательств того, что это повышает риск развития болезни сердца.

Как ни странно, люди с застойной сердечной недостаточностью часто жалуются на дискомфорт и проблемы с дыханием, когда спят на левом боку. Необходимо провести больше исследований, чтобы понять опасен ли сон на левом боку.