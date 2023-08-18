Почему вы чувствуете усталость после еды: ответ удивит

Каждому из нас знакомо чувство усталости после сытного завтрака, обеда или ужина. Вместо того чтобы чувствовать себя энергичными, у нас просыпается вялость и сонливость. Оказывается, есть немало причин, приводящих к такому состоянию.

Чувство усталости после еды достаточно распространено. Переваривание пищи на самом деле – это большая работа, которая требует много энергии и именно поэтому мы чувствуем усталость.

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Инсулин – гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и контролирующий уровень сахара в крови, – оказывает большое влияние на уровень энергии после еды. Когда вы едите, уровень инсулина резко возрастает, а когда вы завершите процесс потребления пищи, уровень инсулина снижается, что может вызвать у людей чувство усталости. Это нормальный процесс и сонливость не должна длиться долго.

Чтобы избежать сонливости и усталости после еды, добавляйте в свой рацион сложные углеводы, полезные жиры, белки и клетчатку. Каждый день двигайтесь, спите не менее 7 часов и поддерживайте водный баланс.



Мы часто чувствуем усталость после еды / Фото с TAS Life

Причины усталости после еды

Вы пили алкоголь во время еды

Бокал вина может вызвать у вас сонливость после еды. По словам экспертов Harvard Health алкоголь является седативным средством, а это означает, что вы можете чувствовать себя сонливо.

В вашей пище было много жиров и углеводов

Пища с жирами и углеводами часто может вызвать вялость. В этом виноват гормон холецистокинин, выделяющийся из тонкой кишки.

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Некоторые гормоны выходят из строя

"Когда продукты, богатые триптофаном, употребляются в большом количестве за один прием пищи, особенно с продуктами, богатыми углеводами, вы можете почувствовать усталость через несколько часов после еды, – рассказала диетология Мелисса Перст.

Триптофан часто содержится в индейке, курке, молоке, хлебе, шоколаде, консервированном тунце, сыре чеддере, арахисе. Незаменимая аминокислота помогает вашему телу вырабатывать гормоны релаксации серотонина и мелатонина.

Вы съели достаточно большой обед

Иногда чувство усталости после еды больше связано с тем, сколько вы съели, а не с тем, что вы съели.

"Чем больше еды, тем больше энергии нужно вашему телу, чтобы ее переварить", – отметила диетология.