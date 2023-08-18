Чому ви відчуваєте втому після прийому їжі: відповідь здивує

Кожному з нас знайоме відчуття втоми після ситного сніданку, обіду чи вечері. Замість того, щоб відчувати себе енергійними, у нас прокидається млявість та сонливість. Виявляється, є чимало причин, які призводять до такого стану.

Почуття втоми після їжі досить поширене. Перетравлення їжі насправді – це велика робота, яка потребує багато енергії і саме тому ми відчуваємо втому.

Читайте також Перестаньте їх вживати: найгірші продукти, які погано впливають на мозок

Інсулін – гормон, що виробляється підшлунковою залозою та контролює рівень цукру в крові, – дуже впливає на рівень енергії після їжі. Коли ви їсте, рівень інсуліну різко зростає, а коли ви завершите процес споживання їжі, рівень інсуліну знижується, що може викликати у людей почуття втоми. Це нормальний процес і сонливість не повинна тривати довго.

Щоб уникнути сонливості та втоми після їжі, додавайте до свого раціону складні вуглеводи, корисні жири, білки та клітковину. Кожного дня рухайтеся, спіть не менше 7 годин та підтримуйте водний баланс.



Ми часто відчуваємо втому після прийому їжі / Фото з TAS Life

Причини втоми після прийому їжі

Ви пили алкоголь під час їжі

Келих вина може викликати у вас сонливість після їжі. За словами експертів Harvard Health, алкоголь є седативним засобом, а це означає, що ви можете почуватися сонливо.

У вашій їжі було багато жирів та вуглеводів

Їжа з жирами та вуглеводами часто може викликати млявість. У цьому винен гормон холецистокінін, який виділяється із тонкої кишки.

Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компаніявже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.

Деякі гормони виходять з ладу

"Коли продукти, багаті на триптофан, вживаються у великій кількості за один прийом їжі, особливо з продуктами, багатими на вуглеводи, ви можете відчути втому через кілька годин після їжі, – розповіла дієтологиня Мелісса Перст.

Триптофан часто міститься в індичці, курці, молоці, хлібі, шоколаді, консервованому тунці, сирі чеддер, арахісі. Незамінна амінокислота допомагає вашому тілу виробляти гормони релаксації серотонін та мелатонін.

Ви з'їли досить великий обід

Іноді почуття втоми після їжі більше пов'язане з тим, скільки ви з'їли, а не з тим, що ви з'їли.

"Чим більше їжі, тим більше енергії потрібно вашому тілу, щоб її переварити", – зазначила дієтологиня.