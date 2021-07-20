Стройные ноги: Анита Луценко рассказала, как уменьшить объем в икрах

Фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в социальной сети инстаграм объяснила, как уменьшить икры. Что посоветовала експертка – читайте в материале.

Анита Луценко рассказала, что у каждого человека своя структура тела, которую кардинально изменить не получится.

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"Ноги не станут длиннее. Рост не увеличится после 25 лет. А икры – из объемных не станут очень тонкими (как у модели с длиной ног 1 метр 20 сантиметров и весом 45 килограммов). Однако все же немножко изменить можно", — отметила Анита.

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Уменьшить общий слой жира

Это зависит от питания. Если ваше отложения жира – это голени, то нужно подождать, пока похудеет все тело, и в конце дойдет до них.

Уменьшить отечность

Проверьте, есть ли варикоз, или отекают ли ноги, носите ли вы спецгольфы (если да, то надевайте их на тренировку, в том числе). Если вы возьмете за привычку регулярную ходьбу – это улучшит лимфоток.

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Уделить время растяжке

Пытаться уменьшить размер самого мышцы не слишком логично. Лучше добавить больше растяжек и обратить внимание на общий процент жира в организме. Улучшайте лимфоток массажем и тренировками.