Это приводит к потере зрения: от каких продуктов следует отказаться

Среди причин потери зрения множество факторов: как врожденные аномалии, так и последствия травм, инфекций или даже неправильное питание. Не все проблемы мы можем предупредить, но своевременно изменить рацион всегда можно.

В нашем материале рассказываем, какие продукты в рационе следует минимизировать, чтобы начать профилактику и не потерять зрение.

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Что может ухудшить зрение

Простые углеводы

Эти коварные предвестники лишних кило и плохого зрения скрываются во многих обычных продуктах. Простые углеводы увеличивают риск развития заболевания глаз, которое повреждает сетчатку и влияет на центральное зрение человека. Возрастная дегенерация желтого пятна характеризуется снижением способности отчетливо видеть детали, что со временем может привести к потере зрения.

Помогают этому недугу освоиться в вашем организме именно простые углеводы, которыми переполнен наш ежедневный рацион: потребление жареной пищи, рафинированного зерна и молочных продуктов с высоким содержанием жиров.

Сахар



Минимизируйте потребление сахара / Фото Pexels

Это источник углеводов, которому следует уделить большее внимание, ведь он особенно опасен для ваших глаз. Потребление большого количества сладкого не только отразится на фигуре. В критических случаях вы рискуете заболеть диабетической ретинопатией, которая может привести к отслоению сетчатки и потере зрения.

Мясо

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Мясо – это хороший источник белка, которому следует иногда искать более полезную замену. Потребление красного и обработанного мяса принесет организму больше вреда, чем вы можете себе представить. А все из-за обилия соли, которая может быть связана с гипертонической ретинопатией – заболеванием сетчатки и ее сосудов. Ищите полезный и безопасный белок в молочных продуктах, яйцах, орехах, брокколи, шпинате, рыбе, чечевице и фасоли.