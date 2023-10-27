Как укрепить иммунитет осенью: список продуктов, которые следует сейчас употреблять

Диетологиня Наталья Самойленко рассказала поклонникам о важных продуктах, которые стоит употреблять, чтобы укрепить свой имититет в осенне-зимний период.

Врач отмечает, что "очень важно сформировать внутреннюю броню, ведь стойкость к вирусным и бактериальным инфекциям во многом зависит от соответствия нашей тарелки".

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По ее словам, чтобы оставаться здоровыми, нужно максимально наполнять свой рацион локальными и сезонными продуктами богатыми разнообразными витаминами.

Витамин А

морковь;

петрушка;

тыква;

сладкий перец.

Витамин D3

сельдь;

скумбрия;

печень трески;

желтки.

Витамин С

яблоки;

отвар шиповника;

томаты;

капуста белокочанная.

Витамины группы В

виноград;

курятина;

сыр;

цельнозерновые злаки.

Магний

темно-зеленые листовые овощи;

бобовые;

семена тыквы;

натуральный йогурт;

черный шоколад.



Пребиотики

квашеная капуста;

чеснок и лук;

фасоль.

Наталья Самойленко добавила, что если вы не можете получить достаточное количество определенных питательных веществ из-за рациона, поливитамины могут стать полезной добавкой. Лучший способ определить, есть ли у вас дефициты и полезный ли прием каких-либо диетических добавок – обратиться к врачу и сдать лабораторные анализы.

Она также отметила, что не следует применять никакие витамины или микроэлементы "для профилактики". При сбалансированном рационе все нутриенты вы получите с едой.