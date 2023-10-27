Как укрепить иммунитет осенью: список продуктов, которые следует сейчас употреблять
Источник:инстаграмм @samoylenko_diet
Диетологиня Наталья Самойленко рассказала поклонникам о важных продуктах, которые стоит употреблять, чтобы укрепить свой имититет в осенне-зимний период.
Врач отмечает, что "очень важно сформировать внутреннюю броню, ведь стойкость к вирусным и бактериальным инфекциям во многом зависит от соответствия нашей тарелки".
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По ее словам, чтобы оставаться здоровыми, нужно максимально наполнять свой рацион локальными и сезонными продуктами богатыми разнообразными витаминами.
Витамин А
морковь;
петрушка;
тыква;
сладкий перец.
Витамин D3
сельдь;
скумбрия;
печень трески;
желтки.
Витамин С
яблоки;
отвар шиповника;
томаты;
капуста белокочанная.
Витамины группы В
виноград;
курятина;
сыр;
цельнозерновые злаки.
Магний
темно-зеленые листовые овощи;
бобовые;
семена тыквы;
натуральный йогурт;
черный шоколад.
Пребиотики
квашеная капуста;
чеснок и лук;
фасоль.
Наталья Самойленко добавила, что если вы не можете получить достаточное количество определенных питательных веществ из-за рациона, поливитамины могут стать полезной добавкой. Лучший способ определить, есть ли у вас дефициты и полезный ли прием каких-либо диетических добавок – обратиться к врачу и сдать лабораторные анализы.
Она также отметила, что не следует применять никакие витамины или микроэлементы "для профилактики". При сбалансированном рационе все нутриенты вы получите с едой.