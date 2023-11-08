Лучшие упражнения для внутренней части бедер: их следует попробовать

Похудеть в ногах – это, пожалуй, самая сложная задача, о которой только можно подумать. Но оно все же не представляется возможным, особенно если вы правильно подберете свои тренировки.

Если вы уже долгое время занимаетесь спортом или пытаетесь похудеть, вы уже заметили, как сложно терять вес в бедрах. Но эта часть тела должна быть в тонусе, ведь отвечает за многие процессы в вашем теле – бедра улучшают стабильность нижней части тела и предотвращают боли в пояснице. Лучшими упражнениями для бедер поделилась персональная тренерша Алисса Спарачино.

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Боковые выпады

Это упражнение для внутренней части бедра может растянуть ваши мышцы и заставить их работать гораздо активнее. Кроме того, боковые выпады могут исправить мышечный дисбаланс, если вы будете больше тренировать свою слабую ногу.

Для выполнения упражнения выполните следующие действия:

станьте ровно, ноги сведите вместе, а руки сцепите в замок перед грудью;

сделайте большой шаг вправо и опустите бедра назад, сгибая правое колено, чтобы опуститься в выпад. Левую ногу держите прямой, но не фиксируйте. Обе стопы должны смотреть вперед.

Щелкните правой ногой, чтобы исправить ее, и поверните ее к левой, чтобы стать в исходное положение. Повторите упражнение с другой ногой.



Выпады помогут похудеть в бедрах / Фото Pexels

Приседания сумо

Эти широкие приседания нацелены на то, чтобы растянуть непосредственно внутренние мышцы бедра, но это упражнение достаточно сложное, поэтому прорабатывает целые группы мышц и суставов – ягодицы, подколенные сухожилия и даже пресс.

Встаньте в стойку, расставив ноги немного шире ширины плеч, а стопы поверните под углом в 45 градусов. Руки снова сцепите в замок перед грудью.

Во время вдоха присядьте, сгибая колени. Старайтесь держать бедра параллельными или по крайней мере так широко, как вам позволяет ваша растяжка. Не опускайте грудную клетку и держите спину прямой.

На выдохе нажмите на ступни, возвращаясь в исходное положение.



Приседания следует выполнять для усиления ног / Фото Pexels

Выпады с тяжестью тела

Это упражнение также будет очень полезным, поэтому не стоит выпускать его с ваших тренировок.

Любое упражнение с одной ногой, которое выполняется с полным диапазоном движений (бедра ниже параллели) стоя, прекрасно подходит для внутренней части бедер, но выпады являются моей личной любимой тренировкой,

– поделилась тренерша Аманда Рассел.



Выпады очень полезны для мышц ног / Фото Pexels

Для выполнения этого упражнения вам не нужно специальное оборудование, только немного места на полу.