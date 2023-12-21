Эти 4 овоща почти не содержат углеводов: стоит есть их чаще

Первые продукты, которые приходят в голову, когда вы думаете об углеводах – это злаки, закуски хлеб и десерты. Впрочем, очень часто люди забывают, что углеводы могут содержаться и во фруктах и овощах.

Те овощи, которые содержат много не очень хорошо влияющих на фигуру углеводов, называют крахмалистыми. И, конечно, для правильного и сбалансированного питания важно включить в свой рацион овощи всех тиров, но существует несколько причин, по которым вы можете захотеть есть меньше углеводов. Это может, к примеру, помочь контролировать уровень сахара. И диетолог Кристина Манян поделилась списком таких полезных овощей.

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Огурцы

Огурец – это фактически классический ингредиент почти любого салата, а кроме того, он почти не содержит углеводов – всего 4 грамма на одну порцию, и один из них является клетчаткой.

Кроме того, в огурцах вы можете найти немало растительных соединений, магния, кальция и витаминов С и К. Добавлять огурцы можно не только в салаты, но и в разнообразные бутерброды – например, с тунцем или нарезанной индейкой.

Грибы

Конечно, чисто технически грибы – это не овощи, однако в этих продуктах также очень мало углеводов. На целую порцию их найдется всего два грамма, однако витаминов и питательных веществ там гораздо больше. Богатые грибы витаминами группы D и B, а также содержат селен, медь, фосфор и калий.

И независимо от сорта, грибы будут прекрасно смаковать во многих блюдах, да и готовить их можно множеством способов: во фритюре, жарить, тушить или запекать.

Помидоры

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В одной порции помидоров содержится всего 7 г углеводов, и 2 из них – это клетчатка. Эти овощи будут очень полезны в любое время года, ведь в них содержится ликопин, калий, фолиевая кислота и витамины А, С и К, которые могут улучшить здоровье глаз.



Помидоры очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Кроме того, помидоры в любом виде станут отличным дополнением к салатам, супам, рагу и соусам.

Сладкий перец

Независимо от того, какого цвета перец вы выберите, все они имеют совсем немного углеводов. На 100 граммов перца вы найдете всего 5 граммов углеводов, 2 из которых – полезная клетчатка.

Не стоит забывать и о том, что сладкий болгарский перец – один из лучших источников витамина С среди овощей. Также в нем немало других полезных растительных соединений.