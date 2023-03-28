Вы это точно делаете: избавьтесь от привычки, которая может разрушить здоровье

Ко сну нужно относиться бережно и стараться всегда высыпаться. В противном случае последствия могут быть серьезными.

Мы часто не придаем значения недосыпанию, но эта привычка не проходит бесследно для организма. Эксперт по здоровью Наталья Мазурик рассказала о неприятных последствиях.

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Почему недосыпание вредно

Одним из первых последствий недостаточности сна является увеличение аппетита и потенциальное переедание. Это провоцируют пониженный уровень лептина (гормон, подавляющий жажду пищи) и увеличение количества грелина.

Кроме того, вам может хотеться вредных углеводов. Это связано с повышением уровня кортизола, усмирить который может инсулин. Чем чаще вы будете недосыпать, тем больше будет потребность в быстрых перекусах. Такое чрезмерное потребление углеводов будет мешать уменьшению жирового слоя и, например, борьбе с целлюлитом.



Старайтесь высыпаться каждый день / Фото Pexels

Повышенный кортизол еще имеет три неприятных последствия. Он разрушает мышцы, может усложнять набор массы и истощает запасы важных для организма элементов, в частности цинка, отвечающего за состояние ваших волос, ногтей и кожи.

Бороться с ночным недосыпанием стоит, если есть такая возможность. Лучше всего это компенсировать дневным сном, который должен иметь четкие временные лимиты: 15 – 20 минут или 90.

За время короткого отдыха вы успеете погрузиться в глубокую фазу сна, а в течение долгого пройдете все фазы. Оба варианта позволят чувствовать себя бодро. Просыпаться между этими промежутками не рекомендуется.