Калорийные "бомбы": 7 видов пищи, которая может повредить

Есть немало продуктов, которые притворяются якобы здоровыми, но на самом деле содержат в себе калорийные "бомбы" и вредят нашему организму.

"Сегодня модно искать "здоровые" альтернативы привычным продуктам: если хлеб, то без дрожжей, если подсластитель, то сироп агавы, если паста – то безглютеновая. Такой подход оправдан не всегда – скорее это какая-то геймификация процесса", – рассказала диетологиня Наталья Самойленко в интервью Vogue.

Читайте также Пенне, фарфале, ньоки: как выглядят макароны и с чем их есть

Здесь важно понимать, что не все "синонимы" к продуктам здоровы. Часто мы даже не понимаем, что действительно употребляем калорийные "бомбы".

Фреш

Во фрешах извлечены все полезные вещества вместе с клетчаткой. В избытке остается только глюкоза и сахар, пустые калории.

"Норма клетчатки для человека в день – по меньшей мере 30 граммов", – отметила нутрициологиня, консультант по вопросам питания Анастасия Голобородько.

Так что не стоит пренебрегать клетчаткой в виде мякоти апельсина, яблока, моркови или сельдерея – лучше употребить их в первозданном виде.



Вредная пища, которая плохо влияет на организм / Фото из YamDiet

Сухофрукты

Употреблять сухофрукты (финики, курагу, изюм и т.п.) в качестве перекуса – типичная ошибка всех, кто следит за фигурой. Важно помнить, что сухофрукты часто уваривают в сахарном сиропе, чтобы они выглядели аппетитно и были приятнее на вкус. Часто сухофрукты имеют сверхвысокий уровень сахара.

Десертные напитки

Напитки, в состав которых входит мороженое, маршмелоу, драже, шоколад, большая крошка печенья и т.п., довольно вредны. Калорийность некоторых напитков достигает 1,5 тысяч ккал, что равняется почти суточной норме.

Кофе с молоком – самая типичная ошибка худеющих. И дело не в калориях, а в тех метаболических эффектах, которые она имеет: резкий скачок инсулина (как будто человек съел кусок торта "Наполеон"), а если напиток с сахаром или сиропом, – еще и скачок сахара в крови,

– рассказала Наталья Самойленко.

Злаковые батончики

Батончики со злаками полезны только тогда, когда человек бежит марафон, совершает восхождение или участвует в велогонках, то есть подвергается сверхнагрузкам.

Во всех остальных случаях употреблять их не рекомендуется. В составе батончиков – пальмовое масло, повышающее уровень холестерина в крови и ведущее к образованию тромбов. Также у них повышено содержание сахара и глютен, которое не всем рекомендовано.



Вредная пища, которая плохо влияет на организм / Фото из YamDiet

Мед, сиропы, полезные сладости

Не стоит тешить себя иллюзиями, поскольку и мед, и сироп, и "полезные" сладости все равно обладают сахаром, а безвредного сахара не бывает.

"Сахар в избытке (любой: белый, коричневый, натуральный, сироп топинамбура или агавы, глюкозный, фруктозный, кероб) – абонемент в хронические болезни и внутренние воспаления", – отметила Анастасия Голобородько в интервью Vogue UA.

Гранола

В граноле содержится большое содержание сахара, поэтому она намного калорийнее цельнозерновых каш. Гранола – это быстрый углевод, поэтому от нее нет питательной ценности.

Гранола готовят из цельной овсяной крупы и меда, добавляют орехи, семена, сухофрукты, кероб и даже шоколадные дропсы. Все эти ингридиенты совсем не полезны.

Йогурты с примесями

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираетеПрепараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Готовые йогурты с фруктовыми наполнителями или подсластители не имеют пользы ни для иммунитета, ни для организма в целом.

Подслащенные кисломолочные продукты, йогурты с примесями, персиком, маракуей и т.д.

– отметила Анастасия Голобородько.