Как быстро избавиться от муравьев дома: действенные советы

Часто скопление муравьев на кухне или в доме не вызывает у нас большого удивления, впрочем точно может нам надоесть. Всего лишь незначительное количество пищи в раковине может собрать вокруг себя десятки муравьев, впрочем, эту проблему можно легко решить.

Муравьи также могут заводиться в квартирах с повышенной влажностью. Устранить нежелательных насекомых из дома можно с помощью подручных средств.

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Как избавиться от домашних муравьев

Очистите проблемную зону. Разберитесь с тем, что же привлекает муравьев. Это может быть липкая капля меда на стенке банки или ложки, которая случайно упала где-то. Если вы найдете "источник" их появления и уберете, муравьи сами исчезнут.

Остановите муравьев с помощью уксуса. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:3 и распылите дозатором в тех местах, где вы их замечали.

Используйте ароматы, которые не любят муравьи. Чтобы уничтожить муравьев естественным путем, смешайте масло перечной мяты или лаванды с водой и распылите смесь на входную дверь, подоконник.



Муравьев дома можно лишиться / Фото Prosto Way

Как навсегда избавиться от муравьев дома

Загерметизируйте все точки входа. Закройте все трещины и открытые щели в дверях и окнах.

Спрячьте сладости. Сохраняйте продукты, особенно мед, кленовый сироп и сахар, в герметичных контейнерах или плотно завернутых в фольгу или полиэтиленовую пленку.

Регулярно убирайте. Постоянно чистите столешницы, полы, шкафы и амбары, где чаще всего прячутся крошки пищи. Также регулярно чистите миски для домашних животных.

Вынесите мусор. Убедитесь, что мусорные баки закрыты и осмотрите их на наличие остатков, которые могут остаться после того, как вы вынесете мусор.