Как быстро избавиться от муравьев дома: действенные советы
Источник:Country Living
Часто скопление муравьев на кухне или в доме не вызывает у нас большого удивления, впрочем точно может нам надоесть. Всего лишь незначительное количество пищи в раковине может собрать вокруг себя десятки муравьев, впрочем, эту проблему можно легко решить.
Муравьи также могут заводиться в квартирах с повышенной влажностью. Устранить нежелательных насекомых из дома можно с помощью подручных средств.
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Как избавиться от домашних муравьев
Очистите проблемную зону. Разберитесь с тем, что же привлекает муравьев. Это может быть липкая капля меда на стенке банки или ложки, которая случайно упала где-то. Если вы найдете "источник" их появления и уберете, муравьи сами исчезнут.
Остановите муравьев с помощью уксуса. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:3 и распылите дозатором в тех местах, где вы их замечали.
Используйте ароматы, которые не любят муравьи. Чтобы уничтожить муравьев естественным путем, смешайте масло перечной мяты или лаванды с водой и распылите смесь на входную дверь, подоконник.
Муравьев дома можно лишиться / Фото Prosto Way
Как навсегда избавиться от муравьев дома
Загерметизируйте все точки входа. Закройте все трещины и открытые щели в дверях и окнах.
Спрячьте сладости. Сохраняйте продукты, особенно мед, кленовый сироп и сахар, в герметичных контейнерах или плотно завернутых в фольгу или полиэтиленовую пленку.
Регулярно убирайте. Постоянно чистите столешницы, полы, шкафы и амбары, где чаще всего прячутся крошки пищи. Также регулярно чистите миски для домашних животных.
Вынесите мусор. Убедитесь, что мусорные баки закрыты и осмотрите их на наличие остатков, которые могут остаться после того, как вы вынесете мусор.