69-летняя тренер выглядит на 30 лет младше: женщина поделилась секретами

Согласитесь, каждый из нас хотел бы молодо выглядеть в старшем возрасте. Этого можно добиться, если постоянно уделять время спорту. 69-летняя тренер Лиз Хиллард рассказала о нескольких привычках, позволяющих ей чувствовать себя молодой.

Кто постоянно занимается спортом, знает, что физические упражнения помогают лучше себя чувствовать, дают энергию и силы. А вот те, кто продолжают тренироваться даже в старшем возрасте, могут подтвердить, что фитнес не только влияет на здоровье, улучшая его, но и позволяет чувствовать себя моложе своего возраста.

Читайте также Утренняя тренировка лучше влияет на похудение: 5 причин, которые вас в этом убедят

Одним из таких людей является 69-летняя тренерша Лиз Хиллард, которая поделилась собственными секретами, помогающими ей держать себя в форме и прекрасно выглядеть.

Силовая тренировка

Женщина рассказала, что 4-5 раз в неделю она использует комплекс упражнений по пилатесу, ориентированных на корпус, с использованием гантелей, эспандеров, планеров.

Когда Лиз Хиллард исполнилось 50 лет, она начала добавлять в свою тренировку пилатес и более тяжелые весы и заметила уменьшение жира на животе и более тонкую талию.

Тренировка на корпус

Тренер пользуется еще одной фитнес-привычкой и выполняет упражнения на корпус. Они укрепляют хребет и выравнивают пресс.

Ежедневные прогулки

Выходите каждый день гулять в любую погоду – солнечную, дождливую или морозную. Свежий воздух всегда улучшает состояние организма, вы будете чувствовать себя энергичнее и бодрее.

Отжимание

Ежедневно тренер отжимается 30 раз. По словам женщины – это одно из самых эффективных упражнений для всего тела.

Двадцать лет назад я не могла выполнить ни одного отжимания. Я занималась выполнением упражнения по одному отжиманию в день, пока не дошла до 30 отжиманий за один раз. Никогда не поздно начать, независимо от возраста и уровня физической подготовки,

– отметила Лиз Хиллард.

Растяжка и пилатес

Женщина также занимается пилатесом и растягивает свое тело. Чтобы расслабить мышцы, она использует пенопластовый валик. Также она использует его для проблемных зон, требующих дополнительного внимания.

Отдых

Любые занятия спортом нуждаются в отдыхе, поскольку очень важно восстанавливать мышцы.

"Нашему телу нужно время, чтобы восстановиться и пополнить свои запасы. В дни отдыха я стараюсь включать в распорядок дня легкие прогулки", – отметила Лиз Хиллард.