7 вещей, которые врачи делают каждый день перед завтраком: вы получите больше энергии

Осенью нам особенно тяжело проснуться и быстро встать с постели. В материале вы узнаете несколько советов от врачей, которых они придерживаются, чтобы чувствовать себя бодрыми в течение дня.

Применяйте эти советы каждый день и вы уже скоро увидите, как вам будет легко просыпаться утром и каким энергичным у вас пройдет день.

Читайте также Пейте эти 4 напитка для плоского живота: советы диетологии

Сделайте зарядку

Доктор медицинских наук Эрик Хан после сна сначала одевает дополнительный слой одежды, чтобы сохранить температуру тела, которой она была под одеялом.

Чтобы размять мышцы, стоит сделать несколько базовых упражнений. Зарядка помогает повысить энергию и даст положительный сигнал вашему телу. Исследование 2020 года доказало, что люди, которые растягивались в течение десяти минут, сообщали о меньшей утомляемости и улучшении настроения.

Врач говорит, что вместо зарядки вы можете заняться йогой, постоять в планке, сделать выпады или отжим. Это вызовет увеличение частоты сердечных сокращений и приток энергии.

Выпейте воду

Доктор медицинских наук Махмуд Кара начинает свое утро с того, что выпивает стакан воды, который принесет много пользы для здоровья.

В течение шести-восьми часов отдыха мы теряем воду через пот, мочу и общий процесс обмена веществ. Когда вы пьете воду, это помогает активизировать ваш ум и, в свою очередь, помогает улучшить вашу умственную работоспособность в течение дня,

– отметил врач.

Исследование 2019 года, опубликовано в "Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения", показало, что обезвоженные тестированные показали наихудшие результаты на экзамене, но пришли в норму после регидратации.



Не забывайте утром пить воду / Фото Pexels

Прогуляйтесь

Дерматология из Нью-Йорка Дебра Джалиман каждое утро с восходом солнца совершает прогулку с собакой. Свежий воздух с утра оживляет и заряжает энергией.

Заправьте кровать

Доктор медицинских наук Бретт Моллард начинает свой день с простых дел: заправляет кровать, убирает с вечера сухую посуду и поливает комнатные растения.

"Выполнение задач прежде всего с утра дает мне мгновенное чувство исполненного долга, и это отличный способ начать день", – отметил врач.

Выпейте кофе

Чашка кофе приносит множество преимуществ для здоровья и дает мощный заряд энергии.

Медитируйте

Регулярная медитация оказывает долгосрочное влияние на длительность вашего внимания и другие когнитивные способности. Она очищает разум для того, чтобы начать день с чистого листа. Медитация поможет оставить позади вчерашнее и двигаться вперед с ясным и сосредоточенным разумом.

Понежьте в теплой ванне

Теплая ванна может придать вам силы утром, она бодрит и одновременно успокаивает. Исследование 2018 года, опубликовано в журнале "Доказательная дополнительная и альтернативная медицины" показало, что регулярная теплая ванна улучшает кровообращение и помогает уменьшить усталость, стресс и боль.