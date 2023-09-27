Садівництво позитивно впливає на ваше здоров’я: що про це треба знати

Якщо у вас є невеличка ділянка землі біля будинку або ж ви любите вирощувати вазони вдома, то у нас для вас приємна новина – садівництво позитивно впливає на ваше здоров’я.

Про це розповів доктор медичних наук Ендрю Вейл. За його словами, садівництво дивним чином впливає на настрій. Робота з землею дарує приємне відчуття спокою.

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Садівнича терапія, професійна практика, що використовує садівництво для покращення здоров'я, виявляється корисною для людей, які страждають на деменцію.

Нещодавнє дослідження показало, що заняття садівництвом пов'язане зі зниженням стресу, тривоги та депресії, а також зі збільшенням фізичної активності та покращення рівня цукру в крові.



Садівництво покращує настрій / Фото Discover

Ваше покращення стану не залежить від розміру саду чи його наявності взагалі. Такі прості дії, як посадка насіння та огляд за вазонами вже покращує самопочуття.

Якщо у вас немає можливості зайнятися садівництвом, то ви можете просто відправитися на прогулянку в парк чи ліс.

Дослідження показали, що короткі прогулянки садом більш сприятливі для психічного здоров'я, ніж прогулянки торговим центром. Досліджуйте парки та ліси, в яких ви раніше не були. Відвідайте ботанічний сад чи прогуляйтеся оранжереєю.