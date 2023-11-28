Уникайте цих речей: чого не варто робити перед сном, щоб добре спати

Ваші дії за кілька годин до сну можуть дуже повпливати на якість вашого сну. Тому важливо виробити правильні звички, які матимуть на вас позитивний вплив.

На якість вашого сну впливає тіло, розум та навколишнє середовище. Доктор медичних наук Джоселін Ченг розповідає, що наші звички перед сном можуть повпливати на нашу здатність швидко заснути або ж, навпаки, заважати.

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Експертка зі сну разом з іншими колегами розповіла, яких вони звичок дотримуються перед сном, щоб міцно спати.

Не користуйтеся електронними носіями

Час проведений в телефоні перед сном може мати на нас поганий вплив. Яскраве світло може порушити наш циркадний ритм. Джоселінг Ченг радить за 30 хвилин до сну вимкнути телефон. Щоб розслабитися перед сном – почитайте книгу або займіться йогою. Якщо довго не можете заснути – одягайте пов’язку для сну на очі або щільно закривайте штори.

Уникайте їжі та напоїв

Пізній прийом їжі може погано вплинути на ваш сон. Важка їжа може призвести до розладу шлунка, а зайва рідина призведе до збільшеної потреби в сечовипусканні.

Якщо ви відчуваєте голод перед сном, ви можете трохи перекусити чи випити невелику кількість води. До найкращих перекусів за даними клініки Клівленда відносять сирі овочі, скибочки яблука, свіжі фрукти, шматочок чорного шоколаду та грецький йогурт.

Відмовтеся від кофеїну

Кава – відмінний напій для підвищення енергії вранці чи опівдні, однак намагайтеся її уникати ввечері, адже вона може перешкодити заснути вночі. Кофеїн стимулює наш організм не спати, тому краще її не пити за кілька годин до сну.



Не вживайте перед сном каву / Фото Pexels

Уникайте нікотину

За даними Клівлендської клініки, куріння сигарет включають підвищений ризик раку, серцево-судинних захворювань, раку легень тощо, куріння перед сном не принесе вам жодної користі.

Нікотин – це стимулятор, який допомагає вам не спати і зберігати пильність. Нікотин перед сном порушує вашу здатність засинати, збільшує час пробудження в нічний час і зменшує глибокий сон,

– зазначив доктор філософії Біцюань Луо.

Якщо ви курите сигарети та відчуваєте певні проблеми зі сном, то вам варто відмовитися від них після обіду.

Уникайте алкоголю

Вживання алкоголю перед сном також збільшує ймовірність поганого нічного сну. І хоч після алкоголю ви будете відчувати сонливість, ваш сон буде поганим, оскільки ви будете погано прокидатися. А ще до цього може додатися головний біль та часті походи в туалет серед ночі. Щоб уникнути потенційний ризиків Джоселінг Чанг радить вживати алкоголь щонайменше за чотири-шість годин до сну