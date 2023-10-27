Припиніть робити ці 5 речей на прийомі у стоматолога

Скоріш за все, вам не дуже подобається ходити до стоматологічного кабінету, проте іноді це все ж доводиться робити, тож вам краще знати про ті речі, які вкрай не подобаються стоматологам. Це зробить ваш візит приємнішим та більш продуктивним.

Існує кілька речей, що можуть скомпроментувати ваше обстеження та зробити лікування зубів менш ефективним, і ви, звісно ж, не хочете припуститися цих прикрих помилок. Переконайтеся, що ви не порушуєте правил, про які розповідає експертка Джессіка Мігала.

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Брехня про регулярність чищення зубів

Згідно з даними Американської стоматологічної асоціації, зуби варто чистити двічі на день, а також чистити міжзубні проміжки за допомогою зубної нитки хоча би раз на день.

Люди сумно відомі тим, що не чесно ставляться до чищення зубів і зубної нитки,

– поділився стоматолог Майкл Косдон.

Він розповів, що чимало людей починають активно та ретельно чистити зуби за кілька днів до прийому у стоматолога, а потім знову закидають цю звичку. Та якщо ваш стоматолог знає правду про ваші звички у чищенні зубів, це може допомогти правильно лікувати вас.

Якщо пацієнт стверджує, що ретельно доглядає за порожниною рота, але все ще відчуває численні карієси або захворювання ясен, дуже важливо дослідити інші потенційні фактори, такі як здоров’я кишечника, системні захворювання та специфічні мікробіоми порожнини рота,

– розповів стоматолог Дмитро Долгов.

Не розповідати про свої симптоми

Можливо, ви колись відчували певні симптоми, про які не знали, чи варто розповідати, адже вони не здавалися вам значними. Наприклад, якщо у вас болить зуб, вам варто розповісти стоматологу також про те, чи він реагує на холодне і гаряче, чи ви уникаєте жування цим боком і чи вживали ви якісь ліки для полегшення болю.

Вам це може не здаватися важливим, та усі ци симптоми точно вплинуть на ваше лікування.

Прибуття вчасно

Вам може здатися, що якщо ви записані до стоматолога на 11:00, ви маєте з’явитися там саме в цей час. Що ж, це не так – тут вчасно може вже бути запізненням.

Найкраще, що ви можете зробити, це прийти на прийом на 5 – 10 хвилин раніше – це ідеальний час, щоб спокійно добратися та не змушувати лікаря поспішати з лікуванням.



На прийом до стоматолога потрібно приходити заздалегідь / Фото Pexels

Просити пропустити рентген

Якщо ви боїтеся випромінювання під час рентгену, дарма: стоматологічні рентгенівські промені містять досить низький рівень випромінення. Якщо ви невруєте перед цим обстеженням, ви можете детальніше поговорити зі своїм стоматологом, щоб визначити, наскільки воно важливе для здоров’я вашої порожнини рота.

Ви можете думати, що якщо у вас нічого не болить, це значить, що проблем із зубами немає, проте це не так – існують речі, які неможливо побачити неозброєним оком, натомість рентгенівський знімок визначить усі потенційні проблеми.

Тримати свою історію хвороби у таємниці

Звісно, зуби та інші частини тіла лікують різні лікарі, та це не значить, що ваше здоров’я зубів повністю відокремлене від загального самопочуття.

Багато інших проблем зі здоров'ям, таких як високий кров'яний тиск, кислотний рефлюкс, головні болі та проблеми з носовими пазухами, взаємопов'язані зі здоров'ям ротової порожнини та стоматологією. Для нас важливо враховувати ці фактори при складанні плану лікування,

– розповів докор Долгов.

Окрім того, не забудьте згадати й усі ліки, які ви наразі вживаєте.