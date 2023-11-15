Так, це може звучати дивно, проте зібрати речі для короткої поїздки набагато складніше, ніж для тривалої. Якщо у вас заплановано чимало заходів на короткий час, вам варто зібрати легкий багаж, в якому буде усе необхідне. Про те, що варто лишити вдома, розповіла експертка Аманда Лорен.

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Занадто багато всього

Якщо ви хочете зібрати справді легкий багаж, який ви зможете легко переміщати містом, вам варто обмежити його. Якщо ви їдете у відрядження, вам, ймовірно, варто взяти додаткову сорочку. Проте вам точно не потрібно більше одного купальника, якщо ви думаєте поплавати у басейні готелю.

Одяг, який не можна поєднувати

Вашу валізу дуже навантажать речі, які ви не можете поєднувати між собою. Коли ви збираєте одяг, переконайтеся, що усі штани, спідниці та сорочки поєднуються між собою, а також підберіть відповідні сумки, туфлі чи чоботи.

Так вам не доведеться везти занадто багато одягу, а під час поїздки ви зможете виглядати по-новому кожного дня. Намагайтеся підібрати нейтральний одяг, який підійде для різних випадків та подій.



В поїздку порібно брати практичні речі / Фото Pexels

Багато косметики та доглядових засобів

Навіть якщо ви маєте десятиетапний розпорядок догляду за шкірою, вам доведеться дещо скоротити його під час своєї подорожі, адже саме косметика може зайняти чимало місця у вашому багажі. До того ж, вона досить багато важить і зробить ваше пересування з валізою більш незручним.

Що ж до косметики, то ви можете взяти з собою засоби, які є багатозадачними – наприклад, тональний крем з сонцезахисним ефектом та палетку, яка містить відразу усі необхідні вам відтінки.

Сумочки та взуття, які не підходять до усього

Сумочки та взуття – це найбільш громіздкі та важкі елементи вашого гардероба, тож до їх вибору потрібно поставитися особливо обережно. Переконайтеся, що ви обрали практичні варіанти, які зможете використовувати протягом всієї подорожі.

Не забувайте й про колір речей – найпрактичнішим буде чорне чи коричневе взуття, адже воно поєднується практично з усім. Що ж до сумок, то найкраще підійдуть сумки через плече чи слінги, адже вони практичні та підходять для того, щоб гуляти з ними цілий день.