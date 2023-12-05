Догляд за волоссям: 5 помилок, які призводять до його ослаблення

Генетика чи стрес можуть впливати на ослаблення волосся, втім ми й самостійно можемо посилювати проблему. Майже кожна дівчина допускається кількох помилок в догляді за волоссям.

Неакуратно розчісане волосся, миття гарячою водою, використання фенів та плойок негативно впливають на стан нашого волосся. Щоб покращити його стан та відновити блиск та густоту, варто позбутися від кількох шкідливих звичок, які ви часто можете допускати.

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Помилки в догляді за волоссям

Тугий хвіст

Якщо ви постійно зав’язуєте тугі хвости, то це однозначно погано вплине на ваше волосся, яке може бути серйозно пошкоджене. Після постійного зав’язування хвостів резинкою, волосся стане тонким й ламким.

Не лікування лупи

Багато хто з нас навіть не знає, але за шкірою голови також треба слідкувати.

Нездорова шкіра голови може викликати безліч проблем, деякі з яких можуть перерости в щось значно серйозніше. Лупа – найпоширеніша причина випадання волосся,

– зазначив експерт по волоссю Бен Кларксон.

Лупа – це грибкове відшарування на шкірі голови, яке важко видалити. Вона є майже в кожної людини на шкірі голови, але справжньою проблемою це стає тоді, коли ви починаєте її помічати. Це стається через неправильний догляд за волоссям.

Лупа послаблює коріння волосся, що призводить до їх випадання, але миття волосся шампунем або лосьйоном проти лупи може покращити ситуацію.



Лупу на волоссі треба лікувати / Фото Freepik

Використання гарячих інструментів без термозахисту

Постійне використання випрямляча, фену чи плойки без термозахисту призведе до пошкодження волосся.

Дієти

Збалансоване харчування – це найважливіший спосіб догляду за волоссям. Ваш раціон має складатися з продуктів, які містять біотин, вітамін А, цинк, залізо.

Експертка з волосся Хосе Майєр каже, що нестача вітамінів і мінералів у вашому раціоні є основною причиною тонкого й ламкого волосся. Це відбувається через те, що ви не отримуєте достатньої кількості поживних речовин з їжі.

Самостійне фарбування

Моє правило номер один - ніколи не братися за те, що повинен робити професіонал, коли справа стосується вашого волосся, особливо за процеси, пов'язані з хімічними речовинами,

– зазначила перукарка Джина Рівера.

Неправильне застосування фарби на волоссі може призвести до його пошкодження. Також не варто самостійно стигтися, бо ви можете лише погіршити стан волосся.