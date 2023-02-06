Що точно покращить лібідо: нове дослідження вчених

Низький статевий потяг є поширеним явищем і може виникати через різноманітні причини – від стресу чи проблем у стосунках до еректильної дисфункції чи втоми після народження дитини.

Низьке лібідо мають 10% жінок та 8% чоловіків з усього світу, тому вчені вирішили знайти чергове розв'язання проблеми. Схоже, їм це вдалось.

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Який гормон покращує лібідо

Щоб покращити статевий потяг, науковці з Імперського коледжу Лондона використали кісспептин – це гормон, який сприяє вивільненню інших репродуктивних гормонів в організмі. Раніше вже було відомо про його "лікувальні" властивості, проте досліджень на людях не проводили.

Тепер же у клінічному випробуванні взяли участь 32 жінки (19 – 48 років) та стільки ж чоловіків (21 – 52 роки), які мали гіпоактивний розлад сексуального потягу.



Лібідо точно покращиться з цим гормоном / Фото Pexels

Жінки й чоловіки з низьким лібідо часто надто контролюють свою поведінку під час сексу. І це пригнічує статевий потяг. Кісспептин відновлює нормальний баланс, тому самоконтроль знижується,

– пояснює співавтор дослідження доктор Олександр Комнінос.

Цей гормон також покращив обробку сексуальних стимулів та підвищив лібідо в усіх учасників експерименту. А 56% чоловіків заявили про покращення ерекції.

Жодних побічних ефектів люди не мали. Дослідження є дуже корисним, адже вперше показало потенційну безпечність та ефективність у покращенні лібідо цим гормоном. Його дія інша, ніж препарату Віагра, який лікує еректильну дисфункцію.