Їжте це, щоб дожити до 100 років

Вчені виявили, що деяка їжа може допомогти вам досягти довголіття. Ви, певно, і не підозрювали, що один з таких продуктів точно є на вашій кухні.

Для того, щоб довго жити, потрібно, звісно, вести здоровий спосіб життя та підтримувати збалансовану дієту. Та ви вже зараз можете додати до неї квасолю, адже вона не тільки покращить здоров'я, але і додасть вам кілька років життя.

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Що потрібно їсти, щоб досягти довголіття

Сімейство бобових – це ті рослини, які вам точно варто вживати частіше, адже вони не тільки дешеві та ростуть чи не на кожному городі, але і надзвичайно корисні. Письменник і підприємець Ден Брюттнер десятиліттями досліджував так звані "блакитні зони" – території, розкидані по всьому світові, де люди живуть аномально довго.

У кожній "блакитній зоні", яку я відвідав, квасоля та інші бобові були — і залишаються — основним компонентом щоденного раціону,

– розповів він.

Такі "блакитні зони" вже виявили в Греції, Італії, Японії та Коста-Риці. На острові Сардинія місцеві жителі їдять нут, що є основним інгредієнтом супу мінестроне, щонайменше двічі на день. Можливо, саме тому на Сардинії живе найбільше людей, що відсвяткували столітній ювілей.



Квасоля допомагає жити довше / Фото Pexels​

Усі бобові багаті на величезну кількість поживних елементів, зокрема на мідь, кальцій, залізо, фолієву кислоту, цинк та магній. Окрім того, у квасолі та нуті містяться необхідні організму білки та клітковина.

Клітковина дає вам здорові кишкові мікроби, зменшує запалення та покращує імунну функцію. Лише від 5% до 10% американців отримують необхідну клітковину,

– поділився Брюттнер.

Звісно, для максимальної користі лікарі радять вживати різні види бобових. Наприклад, червона та чорна квасоля містять більше калію, а нут багатий на магній і антиоксидант лютеїн. Та якщо поєднувати квасолю з цілозерновими продуктами, ви можете отримати усі необхідні білки, подібні до тих, що є у м'ясі.

Корисно збільшити кількість бобових у щоденному раціоні й людям, що хворіють на діабет 2-го типу, адже клітковина стабілізує рівень цукру в крові. Квасоля може допомогти знизити рівень холестерину та зменшити ризик серцевих захворювань на 22%.

Спробувати вживати бобові варто і тим, хто прагне схуднути. Останні дослідження показали, що люди, які їли по 250 грамів квасолі щодня протягом шести тижнів, втратили більше ваги, ніж ті, хто не їли бобів.