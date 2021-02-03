Тест для батьків: що потрібно знати, щоб уберегти дітей від травм

Головна відповідальність за здоров'я малюка лежить на батьках. Відтак, ви повинні добре розуміти, що призводить до травм, як їх уникнути, а також, які міри обережності допоможуть мінімізувати ризики. Щоб перевірити точність своїх знань – пройдіть короткий тест.

Джерело: 24 канал

Основні причини дитячих травм, пов'язані з небезпеками зовнішнього середовища, недовговічністю побутових речей та неуважністю заклопотаних батьків. А коли це накладається на природну цікавить малюків, які лиш освоюють світ, може трапитися чимало фатальних ситуацій. Опіки, переломи, отруєння та вивихи – це лиш частина того з чим стикаються батьки.

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Але навіть найлегші дитячі травми можуть нагадувати про себе все життя. Переломи можуть призвести до викривлення кінцівки. Рубці від опіків стягують суглоби, обмежуючи їх рухливість. Після струсу мозку виникає постійний головний біль, розвивається безсоння та порушення уваги.

Тож ви повинні створити для дітей безпечні умови відпочинку та навчання. Щоб перевірити, як ви справитеся цією задачею, – пройдіть простий тест на знання основних правил безпеки.

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Як уникнути травматизації

Для уникнення травм, дотримуйтесь простих правил: