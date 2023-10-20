Чим зайнятися в дощову погоду: 7 цікавих ідей

Якщо ви застрягли вдома через неприємну дощову погоду, це зовсім не означає, що вам доведеться нудьгувати. Ви можете спробувати кілька незвичних активностей, для яких не потрібно покидати оселю.

Грозова погода точно не повинна перешкоджати веселощам, тож навіть якщо ваші плани прогулятися зірвалися, ви все ще можете знайти, чим зайнятися вдома. Цей список допоможе вам знайти розвагу до душі.

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Отримайте нову навичку

Скоріш за все, у вас точно є хобі, про яке ви замислювалися, але на яке так і не знайшли часу. Що ж, зараз саме час знову взятися за уроки італійської чи англійської або спробувати зв'язати шарф чи светр.

Завдяки відео на YouTube ви можете вивчити що завгодно: нову мелодію на гітарі, отримати навички декорування тортів чи навчитися шити сукню.

Організуйте город вдома

Якщо вам немає чим зайнятися, ви можете інвестувати свій час і зусилля в посадку рослин на своєму підвіконні. І окрім звичних фіалок та фікусів ви можете також посадити і цибулю, авокадо чи апельсин. Все, що вам потрібно – це вода та кісточка чи цибулинка плоду, який ви хочете виростити.

Наберіть собі ванну

Під час робочих буднів важко знайти час для повноцінної ванни, тож, скоріш за все, ви обходитеся душем. Та під час дощового дня ви можете знайти на це час.

Для того, щоб зробити ванну найбільш приємною, ви можете додати до неї власну зволожувальну мильну суміш. Для цього у чистій мисці змішайте пів склянки м'якого рідкого мила, 1 столову ложку цукру чи меду та один яєчний білок.



Ванна у похмуру погоду точно підніме настрій / Фото Pexels ​

Після того, як ви виллєте цю суміш під проточну воду, у ванній почне утворюватися піна, яка не розтане навіть через годину. Якщо ви маєте особливо суху шкіру, ви можете подумати про те, щоб додати до суміші столову ложку легкої олії – наприклад, мигдальної чи кунжутної. Не забудьте й про кілька крапель ефірної олії – і ваша ванна буде ідеальною.

Пограйте в ігри

Експертка з навчального центру Енн Лібера рекомендує у дощовий день грати у різноманітні ігри, які не потребують допомоги гаджетів. Це допоможе вам не тільки розслабитися та повеселитися, але й якісно провести час зі своєю родиною та друзями.

Ви можете спробувати гру "Розповідь з одного слова". У цій грі ви маєте розповісти історію, але кожен учасник може додавати тільки по одному реченню до неї. Сядьте в коло та йдіть по черзі, поки не доведете свою історію до логічного завершення. Для зручності ви можете заздалегідь домовитися про жанр історії: казка, жахи чи історія про привидів.

Ще один варіант – "Імпровізована поезія". Для цього перша людина в колі придумує рядок вірша, а наступна має продовжити його так, щоб вони римувалися. Йдіть по колу, доки кожен не придумає свою риму.

Спечіть шоколадне печиво

Що може бути кращим у дощовий день, ніж свіже гаряче шоколадне печиво? Ви можете їсти його прямо з духовки або змочувати у молоці, і ваш настрій точно покращиться.

Ви також можете готувати печиво усією родиною та прикрасити його різними візерунками тощо.



У погану погоду можна серйозно зайнятися випічкою / Фото Pexels​

Організуйте свій кінофестиваль

Одна з найцікавіших речей, які ви можете зробити, коли доводиться залишатися вдома – так це ввімкнути класичні чи нові фільми та насолодитися ними з великою мискою попкорну чи гарячим какао.

Влаштуйте марафон осінніх фільмів, і тоді дощова погода буде не неприємністю, а чудовим доповненням до атмосфери.

Сплануйте відпустку

Так, під час дощу ви можете сидіти вдома, та ніщо не заважає вам мріяти про похід у гори чи відвідини іншого міста. Та щоб мрії перетворилися на реальність, вам потрібно детально спланувати поїздку та скласти план.

Продумайте свій бюджет, місце, де ви хочете відпочити і, можливо, навіть забронюйте квитки.