4 прості способи позбутися болю в животі після переїдання

Якщо після того, як ви з'їдаєте надто багато їжі, ви відчуваєте підвищене газоутворення та інші неприємні симптоми здуття, тоді вам варто спробувати деякі зі схвалених дієтологами порад.

Наближаються свята, тож вже зараз важливо подумати над тим, як уникнути неприємних симптомів після застіль. Проблеми з травленням можуть зіпсувати будь-яку святкову вечерю, тож дієтологиня Олівія Тарантіно розповіла, що робити, щоб не зіштовхнутися з ними.

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Як уникнути переїдання

Якщо ви споживатимете їжу надто швидко, це може спричинити певний дискомфорт у травленні, тож намагайтеся не сідати за стіл дуже голодними – це призведе до того, що ви з'їсте багато їжі за раз, а потім почуатиметеся погано.

Для того, щоб уникнути цього, дозвольте собі кілька невеликих перекусів протягом дня. Окрім того, дотримуйтеся розумних порцій тоді, коли дійдете до основних страв.

Та якщо ви все ж таки переїли, існують способи, які допоможуть вам полегшити симптоми та покращити самопочуття.

Використайте імбир

Імбир здебільшого відомий через свій яскравий пряний аромат, тож далеко не всі знають, що цей корінь також може полегшити симптоми здуття живота. Імбир має деякі властивості, які заспокоюють діяльність кишківника та зменшують кількість кишкових газів.

Для того, щоб отримати ці переваги для здоров'я, вам достатньо просто посмоктати імбирну цукерку чи випити чаю з імбирем. Також ви можете з'їсти трохи маринованого імбиру після прийому їжі. Цей корінь також полегшує нудоту.

Зволожуйте організм

Зволоження може дати вашому тілу незліченну кількість переваг, та чимало людей все ж забувають про його важливість. Та рідина просто-таки необхідна для проходження усіх харчових продуктів через травний тракт. А коли ви зневоднені, ваші органи гірше змащені, і це серйозно впливає на травлення.



Пити воду дуже важливо для нормального травлення / Фото Pexels

Тож якщо після їжі ви часто відчуваєте здуття, спробуйте прослідкувати за тим, скільки води ви п'єте протягом дня та збільште цю кількість.

Ляжте на бік

Лежати на спині після ситної їжі точно не варто – це може призвести до рефлюксу, а ось плежати на боку може бути непоганою ідеєю та дасть вам переваги у травленні.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Для цього вам потрібно лягти на лівий бік, і сила тяжіння допоможе перемістити вміст шлунка у кишківник. Окрім того, лежання на боку справді може зменшити частоту чимптомів, що пов'язані з рефлюксною хворобою.

Уникайте газованих напоїв

Якщо після прийому їжі ви вип'єте газовану воду, карбонізація може тільки посилити відчуття здуття живота, а це призведе до ще більшого дискомфорну після переїдання. Тож якщо ви схильні до розладів травлення, намагайтеся уникати вживання газованих напоїв до, під час та після їжі.