Корисні лайфхаки: що робити, щоб не промочити ноги

Кінець листопада чи початок грудня – це завжди доволі нестійка погода, яка супроводжується дощем чи снігом. Якщо промочити ноги в міжсезоння від калюж, то це не лише спричинить дискомфорт, але й застуду, тому важливо знати лайфхаки, як цього уникнути.

Щоб позбавити себе від неприємних відчуттів, радимо вам скористатися кількома дієвими порадами, пише 24 Канал.

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Гумові чоботи

Одягайте теплі шкарпетки та гумові чоботи й тоді ваші ноги обов’язково залишаться сухими. Взимку варіант з гумовими чобітьми є не зовсім вдалим, втім ви можете їх сміливо одягати до моменту, поки не настане справжня зима.

А ще, цього року гумові чоботи дуже модні. Інфлюенсери одягають їх із високими гетрами та застосовують у своїх повсякденних аутфітах. Вони гарно пасують до пальт і дублянок, тож ви точно зможете придумати собі гарний і комфортний образ.

Нові чоботи

Якщо ви постійно помічаєте, що ваше взуття промокає, то причина може бути в тому, що воно вже не є новим, тож на ньому з’явилися тріщинки чи пошкодження підошви. Виправити ситуацію можна віднісши таке взуття в ремонт, однак, якщо майстер не зможе виправити ситуацію, тоді краще придбати для себе нове взуття.

Зверніть особливу увагу на взуття з тракторною основою. Вони досі в моді та й виглядають на нозі дуже стильно.



Чоботи на тракторній підошві убезпечать ноги від промокання / Фото Pinterest

Водовідштовхувальні засоби

У взуттєвих магазинах ви знайдете величезний вибір усіляких спреїв та кремів, які мають водовідштовхувальні властивості. Обробляючи взуття цими засобами, ви врятуєте свої ноги від надлишку вологи.

Жирова обробка

Щоб обробити взуття в домашніх умовах вам знадобиться серветка, яку треба змочити вазеліном, касторовою чи лляною олією. Ретельно обробіть місця швів та стиків. Ваше взуття перед обробкою має бути сухим та чистим. Шар жиру на взутті не дозволить воді чи снігу триматися на вашому взутті, тож ноги не мають піддаватися промоканню.