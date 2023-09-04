Ви про це не знали: 3 продукти, які не дадуть вам заснути вночі

Якщо вам важко заснути вночі, то, ймовірно, вам варто подумати над тим, які продукти ви вживаєте перед сном.

Про певні продукти, які заважають нам спокійно заснути розповіда медсестра-консультантка, яка отримала ступінь магістра наук Шеріл Літгоу.

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Вона каже, що для того, аби покращити режим сну, важливо проаналізувати що і коли ми їмо.

Якщо ви відчуваєте проблеми зі сном, то одним із найгірших продуктів, які заважають заснути є шоколад. У молочному та білому шоколаді є багато цукру, який може підвищити рівень цукру в крові та порушити сон.

Також варто відмовитися від сиру, якщо маєте проблеми зі сном. Витриманий сир містить велику кількість амінокислот тираміну, які можуть призвести до погіршення сну.

Можливою причиною поганого сну є чіпси, які містять багато солі, яка збільшує затримку води. Окрім того, чіпси погано впливають на настрій, тож ви не зможете заснути, бо вас будуть турбувати негативні думки.

Шеріл Літтгоу радить не дуже пізно вечеряти, уникати вживання цукру та кофеїну перед сном, для того, щоб заснути.