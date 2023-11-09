Як позбутися жирного волосся: кілька дієвих способів, якими варто скористатися

Жирне волосся не лише виглядає неестетично, але й може нас турбувати. Все це залежить від типу волосся, втім, якщо ви почали помічати, що ваше волосся стає жирнішим набагато швидше, ніж це було раніше, то на це можуть впливати кілька факторів.

Наслідки можуть бути різними – від того, що ви їсте й до того, як ви себе почуваєте і чи не відчуваєте стресу. Детальніше про те, як позбутися жирного волосся розповіла доктор медичних наук, сертифікована дерматологиня із Нью-Йорка Блер Мерфі-Роуз.

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Жирне волосся – це результат надактивності сальних залоз, коли вони виробляють занадто багато шкірного сала. Поширені причини жирного волосся – це нездорове харчування, ліки, неправильний догляд за волоссям, стрес, гормональні коливання та зміна погоди. Позбутися надмірної жирності волосся можна, якщо ви слідкуватимете за кількома порадами.

Зменште стрес

У моменти стресових ситуацій наш організм виробляє гормон кортизол. Коли його рівень в організмі підвищується, то це може викликати навантаження на сальні залози шкіри голови. Відповідно, станеться вироблення та виділення більшої кількості шкірного сала.

Уникайте солодкого та молочних продуктів

Вживання великої кількості солодкого, молочних продуктів та червоного м'яса, може змусити шкіру голови виробляти більше шкірного сала із сальних залоз. Постарайтеся обмежити вживання цих продуктів на певний час, поки не побачите покращення.



Надмірної жирності волосся можна уникнути / Фото Pexels

Приймайте вітаміни

Спробуйте додати у свій раціон добавки на основі цинку та бетакаротину, які підвищать імунну систему та швидке відновлення шкіри.

Уникайте сульфатів

Сульфат – це інгредієнт у шампуні, який утворює піну. Саме він може завдати шкоди шкірі голови, позбавляючи її натуральних олій. Тоді шкіра почне виробляти більше олії, аби заповнити те, що було втрачено. Не дивуйтеся, нормальна шкіра голови виробляє збалансовану кількість олії. З цим типом шкіри голови люди, як правило, не мають жодних проблем.

Спробуйте замінити звичний для вас шампунь на безсульфатний. Вам буде дивно не помічати піни на волоссі, втім ваше волосся все одно буде чистим, а згодом буде менше жирніти, оскільки ви не будете видаляти необхідні природні масла для шкіри голови.

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Уникайте сухого шампуню

Сухий шампунь нас виручає в багатьох випадках, однак використовувати його занадто багато все ж таки не варто, адже це призведе до ще більшого накопичення жиру та закупорки сальних залоз. А ще вам варто знати, що сухий шампунь важко змивається, тож вам треба прикласти трохи більше зусиль для того, щоб повністю очистити волосся.