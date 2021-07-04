Що слід знати, роблячи татуювання влітку

Літо – гаряча пора, яка потребує легкого та відкритого одягу. Багатьох людей це надихає зробити на своєму тілі нове татуювання.

Проте, на відміну від більш прохолодніших сезонів, "свіжий" літній бодіарт потребує ретельного догляду, кажуть фахівці. Зокрема, це пов’язано з можливістю вицвітання і навіть зараження.

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Чи можна робити нове тату влітку

Думки в цьому питанні розходяться. Дерматолог Елліот Лав з Пенсильванії стверджує, що робити новий бодіарт можна в будь-який сезон. І головним фактором, який слід врахувати, це захист від УФ-променів.

Важливо пам’ятати, чи то зима, чи літо – не температура має значення, а вплив сонця,

– каже доктор Лав.

Натомість майстриня татуювання Джанна Каранфа не рекомендує цього робити.

Безумовно, існує більше правил, яких слід дотримуватись під час загоєння татуювання влітку,

– сказала вона.

У всякому разі, ось що варто знати, роблячи татуювання у літні місяці.

Як піклуватися про "свіже" татуювання

Нові татуювання потрібно утримувати в чистоті та захищати від потенційно шкідливих бактерій. Доктор Лав не рекомендує в цей період відвідувати громадські басейни та пляжі, також варто утриматися від занять у тренажерному залі.

Як довго уникати сонця

Впродовж першого тижня, коли ви зробили нове татуювання, потрібно носити легкий та зручний одяг, який його прикриватиме, каже дерматолог. А коли тату повністю загоїться, треба обов’язково наносити сонцезахисний крем.



Нове літнє тату потребує особливого піклування / Фото pexels

Що може статися з тату під сонцем

Надмірна експозиція нового бодіарту на сонці – це простий спосіб пошкодити його, каже художниця тату.

Ваші кольори та білі відблиски стануть коричневими і залишаться таким навіть після того, як ваш загар зникне,

– додає Каранфа.

Яких дій слід уникати після нового татуювання

За словами майстрині, потрібно уникати всього, що може призвести до спітніння, замочування чи забруднення. Тобто плавання, засмаги, тренування тощо.

Як тільки татуювання повністю заживе, ці дії можна відновити, однак, кожні 2 години слід наносити на нього сонцезахисний крем.