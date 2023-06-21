Що буде, якщо пити пиво щодня

Хтось полюбляє ароматне вино, хтось міцний ром, а хтось холодне пиво із солоними закусками. Всі ці напої безперечно шкодять організму, проте якщо їх вживати регулярно та часто, наслідки можуть бути фатальними.

Відтак навіть незначні, на перший погляд, дози, можуть завдавати шкоди організму та викликати залежність. 24 канал розповідає детальніше.

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Що станеться, якщо пити пиво щодня

Як би сильно затяті любителі пива не намагались виправдати вживання напою корисними елементами, шкідливий склад нівелює всю можливу позитивну дію та неабияк б'є по вашому здоров'ю. Шкоди тілу завдають сивушні масла, альдегіди, ефіри і метанол. Призводять ці складники не лише до сп'яніння, яке часто називають "розслабленням", а й до алкоголізму.

При регулярному вживанні напою зростає відчуття тривоги, з'являється тремор рук, апатія, агресія, уповільнюється реакція. Кобальт, який також додають у пиво виробники, призводить до серцевої недостатності, яка розвивається незалежно від віку.



Чим шкідливе пиво / Фото Pexels

Шкоди нанесуть і фітогормони, у чоловіків збільшується живіт, ростуть груди, м'язи втрачають тонус, процес старіння пришвидшується, сперматозоїди стають неактивними, їх кількість зменшується, а разом зі всім і знижується лібідо.

Призводить до проблем з вагою не стільки вживання пива, як його вплив на організм. Вуглекислий газ і дріжджі при потраплянні всередину розширюють шлунок, а спирт дратує рецептори травного тракту і. Тому нам завжди хочеться їсти багато закусок.

Жінок також чекає низка негативних змін: шкіра набуває тьмяного землистого відтінку, на обличчі видніються капіляри, голос грубіє, виникають порушення менструального циклу, знижуються шанси на запліднення та здорове виношування дитини. Жінки, які страждають на алкоголізм, мають високі ризики розвитку раку молочної залози.

Чи може пиво принести користь

Якщо вживати напій рідко, можна отримати користь від нього. Зокрема світле пиво: