Похмілля: те, що відбувається з організмом значно серйозніше, ніж ви думаєте

Похмілля – це інтоксикація організму внаслідок вживання великої кількості алкоголю. Цей стан супроводжується вкрай неприємними симптомами. Однак те, що відбувається з нашим організмом, значно серйозніше, ніж можна подумати.

Доктор медичних наук Девід Натт, який є провідним світовим спеціалістом з питань зловживання алкоголем, розповів, що відбувається з нашим організмом під час випивання, і як полегшити симптоми похмілля.

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Похмілля: що відбувається в організмі

У дослідженні є прогалини у тому, що відбувається в нашому тілі під час похмілля. Але дослідники знають, що стан похмілля – це багатофакторна подія, спричинена різними біохімічними та нейрохімічними змінами.

Ви отруїлись

Одним із чинників, який сприяє метаболізму алкоголю в нашому організмі, є фермент алкогольдегідрогеназа (АДГ). Коли АДГ розщеплює етанол, вона утворює ацетальдегід, який є отрутою та канцерогеном. Це порівняно швидко перетворюється на ацетат, потім нарешті на вуглекислий газ і воду.

Деякі люди мають генетичні варіанти ферментів, які роблять цей розпад швидшим або повільнішим. У тих, хто повільно розщеплює ацетальдегід, виникають неприємні відчуття, такі як почервоніння, нудота, прискорене серцебиття. Ці симптоми похмілля можуть з’являтися від ацетальдегіду, який є у їхніх тілах.

Погіршує стан похмілля і вживання великої кількості споріднених речовин – побічних хімічних продуктів, що утворюються в процесі бродіння та дистиляції. Наприклад, у червоному вині та дистильованому спирті високі концентрації конгенерів, а в прозорих алкогольних напоях, таких як горілка, – низькі.

До споріднених належать ацетальдегід, ацетони, гістаміни та метанол. Вважається, що метанол, продукт ферментації цукру, є основним фактором, що сприяє появі симптомів похмілля. АДГ метаболізує метанол повільніше, ніж етанол, утворюючи формальдегід та мурашину кислоту, які є дуже токсичними.



Під час похмілля в організмі відбуваються біохімічні та нейрохімічні зміни / Фото pexels

Ваші нейромедіатори вийшли з ладу

Двома важливими нейромедіаторами є глутамат і ГАМК (гамма-аміномасляна кислота). Глутамат вмикає мозок, тоді як ГАМК вимикає його. Наш мозок еволюціонував, тому кожного разу, коли вивільняється глутамат, вивільняється і ГАМК. Це прекрасно збалансована система.

Коли ви вживаєте алкоголь, це стимулює ГАМК. Спочатку вона змушує вас почуватися розслаблено, але вживаючи більше алкоголю, це може вимкнути важливі частини мозку, зокрема, ті, що впливають на судження та свідомість. Водночас алкоголь блокує ваші рецептори глутамату. І коли ваш рівень алкоголю підвищується, ви починаєте втрачати здатність зберігати спогади.

У вашому організмі запалення

Запальна реакція відбувається, коли ваше тіло пошкоджене. І хоча це частина природної реакції імунної системи, вона може бути руйнівною. Вважається, що хронічне запалення є важливим фактором багатьох тривалих станів здоров’я – від діабету до раку та цирозу печінки.

Шкодячи судинам і кишківнику, алкоголь змушує організм самостійно вмикатись. Запальна реакція викликає неприємні симптоми, такі як нудоту, блювоту, головний біль, сплутаність свідомості та тремор, а також клінічну депресію, яка провокує зміни настрою, когнітивні порушення та дефіцит пам'яті й здатності до навчання.

Ви спричинили дисфункцію мітохондрій

Алкоголь також пошкоджує мітохондріальну ДНК, особливо в печінці. Мітохондрії, що виробляють енергію в наших клітинах, сприйнятливі до пошкодження вільними радикалами, що виробляються алкоголем через ацетальдегід. Навіть незначне пошкодження мітохондрій може призвести до токсичності в областях мозку.



Під час похмілля в організмі відбувається запальна реакція / Фото TED

Симптоми похмілля: звідки вони беруться

Погана реакція на світло й звук

Це пов’язано із глутаматом. Алкоголь пригнічує його активність в мозку і після того, як ви припините пити, ваше тіло намагається це компенсувати, збільшивши вироблення глутамату.

Головний біль

Це також може бути пов’язано із глутаматом, плюс ацетальдегід розширює кровоносні судини в наших головах. Нові дослідження також припускають, що алкоголь може змусити вашу імунну систему атакувати тіло і виділяти хімічні речовини, які викликають подразнення в судинах і нервах, що призводить до болю, включаючи головний біль. Головний біль також може бути пов'язаний зі зневодненням, спричиненим діуретичним впливом алкоголю.

Проблеми зі шлунком

Алкоголь пошкоджує слизову оболонку шлунку і кишківника, тому може викликати діарею та нудоту. Це також може спричинити крихітне запалення в підшлунковій залозі.

Як запобігти похміллю

Пийте менше . Це само собою зрозуміло.

. Це само собою зрозуміло. Уповільніть темп . Нашому організму потрібно приблизно півтори години, щоб перетравити стандартний напій. Якщо ви будете пити повільно, ваше тіло матиме більше шансів переробити алкоголь. Це означає, що його рівень у крові не буде таким високим.

. Нашому організму потрібно приблизно півтори години, щоб перетравити стандартний напій. Якщо ви будете пити повільно, ваше тіло матиме більше шансів переробити алкоголь. Це означає, що його рівень у крові не буде таким високим. Пийте воду з алкогольними напоями . Додайте більше льоду до віскі, води до вина або лимонад до пива. Краще використовувати негазовані напої, оскільки газовані можуть змусити ваш організм швидше засвоювати алкоголь.

. Додайте більше льоду до віскі, води до вина або лимонад до пива. Краще використовувати негазовані напої, оскільки газовані можуть змусити ваш організм швидше засвоювати алкоголь. Пийте меншими порціями . Як показали дослідження, зменшення розміру тари, може зменшити кількість споживання алкоголю за вечір.

. Як показали дослідження, зменшення розміру тари, може зменшити кількість споживання алкоголю за вечір. Пийте чистий алкоголь. Він містить менше споріднених речовин. Одне дослідження показало, що горілка приносить менше похмілля, ніж віскі. Хоча сон і концентрація на наступний день були поганими як для горілки, так і для віскі.



Пийте чистий алкоголь, щоб зменшити імовірність похмілля / Фото pexels

Як полегшити похмілля

Ви не можете "вилікувати" похмілля, але можете лікувати свої симптоми.

Протизапальні засоби

Приймайте ібупрофен, коли лягаєте спати чи прокидаєтесь. В ідеалі, приймайте їх потрібно з їжею, оскільки вони можуть погано вплинути на слизову оболонку шлунка.

Їжа

Якщо у вас похмілля, ви, швидше за все, прокинетесь із низьким рівнем цукру в крові. Саме тому вживання вуглеводів може покращити ваше самопочуття. Зокрема, яйця містять багато поживних речовин, необхідних вашому організму.

Пробіотики

Відомо, що пробіотики зменшують негерметичність кишківника. Невелике дослідження показало, що люди, які приймали пробіотики, мали знижений рівень запалення в організмі.

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Не "похмеляйтеся"

Це найгірше, що ви можете зробити. Повертаючи алкоголь у своє тіло та мозок, ви лише продовжите своє похмілля.